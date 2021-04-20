Минкульт: российские фильмы собрали половину кассовых сборов за 2020 год

Pixabay.com По итогам новогодних праздников почти каждый второй билет в кино (48,7%) был продан на сеанс семейного фэнтези "Последний богатырь: Корень зла"

Disney Россия / Youtube.com

В 2020 году в прокат вышло более 100 российских фильмов, общий сбор от которых составил почти 11 миллиардов рублей. Об этом в ходе заседания итоговой коллегии министерства культуры заявила министр культуры России Ольга Любимова.

"Сто десять фильмов отечественного производства, вышедших в прокат в прошлом году, собрали 10,7 миллиарда рублей, что почти половина от общих кассовых сборов. Всего их посмотрели более 42 миллионов человек", - сказала Любимова, которую цитирует РИА "Новости".

Глава ведомства также напомнила, что министерство разрабатывает Концепцию развития кинематографии до 2030 года. "Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное и социально значимое кино, уделять особое внимание развитию наших государственных киностудий", - пояснила министр.

C 1 по 10 января нынешнего года российские кинотеатры заработали 3,3 млрд рублей, что на 21% меньше кассовых сборов кинотеатров за новогодние каникулы прошлого года. В 2020 году кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние праздники составили 4,1 млрд рублей, на сеансах побывали 14,8 млн человек.

По итогам новогодних праздников почти каждый второй билет в кино (48,7%) был продан на сеанс семейного фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". За 10 дней праздников картину посмотрели более 5 млн зрителей, а кассовые сборы составили 1,6 млрд рублей, что составляет треть сборов за новогодний уикенд.

Второе место по сборам на новогодних каникулах занял фильм-катастрофа "Огонь" режиссера Алексея Нужного. Картину посмотрели более 1,6 млн зрителей, кассовые сборы составили 491,5 млн рублей.

Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%.

"В среднем просмотренные в новогодние праздники фильмы получили у зрителей достаточно высокую оценку: 55% будут рекомендовать их к просмотру своим близким и друзьям. Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%", - сказали ТАСС в министерстве культуры.

Как ранее отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, несмотря на снижение максимальной заполняемости залов во многих регионах до 25%, у граждан "вернулась традиция, вернулась привычка ходить в кино", однако коронавирусные ограничения все же повлияли на их готовность посещать такие мероприятия.