Союз кинематографистов Российской Федерации На 87-м году жизни умер режиссер Александр Боголюбов

Союз кинематографистов Российской Федерации

Режиссер кукольных мультфильмов "Приключения Незнайки и его друзей" и "Волшебник Изумрудного города" Александр Боголюбов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Ранее Боголюбов был несколько раз госпитализирован. Как сообщал "Пятый канал", 30 июня он обратился к медикам с подозрением на пневмонию. 12 июля его перевели в больницу с коронавирусными больными. Официально диагноз COVID-19 не заявлялся. Его сын, известный телеведущий и актер Оскар Кучера, заявил, что отец "чувствует себя прекрасно".

Сообщается, что режиссер умер еще три дня назад, но известно об этом стало только сейчас. В больницу он был госпитализирован с подозрением на COVID-19, который позднее подтвердился по результатам анализов.

Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работал режиссером в Одесской киностудии, студии "Киевнаучфильм", а также "Мульттелефильм". Был режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения "Экран". Выступил режиссером фильмов "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня" и мультфильмов "Бумеранг", "Приключения Незнайки" и "Волшебник Изумрудного города".