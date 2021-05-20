В Японии на 55-м году жизни умер автор известного комикса-манги "Берсерк" Кэнтаро Миура. Как сообщается на сайте издательства Hakuensha, Миура скончался 6 мая, но издательство сообщило об этом только сейчас. Причиной его смерти стало расслоение аорты.

"Мы хотим выразить глубочайшее уважение и благодарность доктору Миуре за его живописные работы и молимся за его душу", - говорится в сообщении издательства.

Кэнтаро Миура родился 11 июля 1966 года. Первую серию комиксов под названием "Миурангер" он начал создавать еще в школе, в 1976 году. Впоследствии она была издана в 40 томах. Во время учебы в школе Миура создал еще одну мангу под названием "Путь к мечу".

В 1982 году он начал публиковаться в малотиражных изданиях. В 1985 году Миура, работая параллельно над двумя научно-фантастическими проектами - "Футатаби" и "Ной", - поступил на художественный факультет Университета Нихон. "Футатаби" принесла автору премию "Лучший дебют" от журнала Weekly Shonen Magazine. Его манга "Берсерк: Прототип" из 48 страниц, созданная в 1988 году, завоевала премию Comi Manga School. Окончив в 1989 году университет, Миура занялся мангой "Король волков".

Первый том его знаменитой манги "Берсерк" о приключениях наемника Гатса в мире, напоминающем средневековую Европу, вышел в 1990 году. С 1992 года ее опубликовали в журнале Young Animal в издательстве Hakusensha. Позже по комиксу был снят аниме-сериал, который вышел в 1997 году. В 2002-м "Берсерк" получил приз на церемонии вручения Культурной премии имени Осаму Тэдзуки.

Миура продолжал выпускать новые главы манги "Берсерк" до конца жизни. Согласно данным проведенного в этом году опроса телеканала TV Asahi , "Берсерк" входит в топ-100 самых популярных комиксов-манга за всю историю. К настоящему времени было продано более 40 млн экземпляров комикса.