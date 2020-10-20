Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Art Pictures, основанной сыном актрисы Федором Бондарчуком.

"Факт смерти мы подтверждаем, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства. Дата и место прощания с актрисой будут сообщены позднее.

Как сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, на доме, где жила народная артистка, может быть установлена памятная табличка. "Она сыграла огромное количество ролей, очень жаль, что теперь ее с нами нет. Если в Мосгордуму поступит предложение от коллег или родственников, то мы поддержим инициативу установки памятной таблички", - сказал Герасимов.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года, окончила школу-студию МХАТ, с 1956 года работала в Театре-студии киноактера и сыграла в более чем 60 картинах, включая такие фильмы, как "Отелло", "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Сережа", "Единожды солгав". Со своим будущим мужем Сергеем Бондарчуком Скобцева познакомилась, будучи еще студенткой Школы-студии МХАТ. В 1959 году они поженились. В 1967 году у них родился сын - Федор Бондарчук.

Звание заслуженной артистки РСФСР Скобцева получила в 1965 году. Спустя девять лет (в 1974-м) стала народной артисткой РСФСР. Скобцева - кавалер орденов Дружбы (1997 год) и Почета (2018 год). В 2018 году актриса была также удостоена почетного приза на фестивале "Кинотавр" "за трепетность таланта и чарующую женственность".