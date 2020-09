Ли Керслейк, бывший барабанщик британской рок-звезды Оззи Осборна и знаменитой рок-группы Uriah Heep, скончался на 74-м году жизни. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на заявление экс-участника коллектива Кена Хенсли.Единственный из постоянных музыкантов в составе Uriah Heep Мик Бокс подтвердил изданию Planet Rock смерть Ли Керслейка: "Мы дружили 55 лет, он был лучшим барабанщиком, с которым я когда-либо играл. Он умер без мучений, слава Богу, но без него мы несказанно осиротели".

Как сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC, последние годы музыкант боролся с раком простаты.

Керслейк был известен выступлениями с Осборном после того, как тот покинул группу Black Sabbath. В частности, именно с Керслейком был записан альбом Blizzard of Ozz.Кроме того ударник прославился в составе британской группы Uriah Heep.

"Врач сказал, что мне осталось жить восемь месяцев", написал Керслейк в конце 2018 года. "Но я всё время борюсь. Пять лет назад врачи давали мне четыре года".

Керслейк перед смерьтю помирился с Оззи Осборном, c которым он поссролся в 1980-х годах из-за денег. Он написал Осборну и его жене Шерон письмо с просьбой прислать ему сертификаты на платиновые альбомы Blizzard of Ozz и Diary of a Madman, чтобы, как он выразился, перед смертью повесить их у себя на стене. Присланные сертификаты на стене стали для него важным подтверждением, что и он участвовал в создании дисков Осборна.