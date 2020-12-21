На 83-м году жизни умер сценарист и писатель Александр Курляндский, известный как один из создателей мультсериалов "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая". Как сообщила РБК юрист Курляндского Светлана Верхоглядова, он скончался после продолжительной болезни. "Он умер сегодня ночью. Похороны состоятся 23 декабря, точное время и место будут известны позднее", - сказала Верхоглядова.

Точные причины смерти не раскрываются: по данным одного из источников, которые приводит телеканал "360 градусов", причиной смерти стало онкологическое заболевание, но официального подтверждения этому нет.

Режиссер анимационного кино, один из создателей студии "Пилот" Игорь Ковалев в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что у Курляндского было много творческих планов. "Он мне говорил, что хочет новые книги делать, а не сценарии. Он что-то хотел писать для детей. И какие-то идеи были у него для сценариев. Он спрашивал меня, чем я занимаюсь, предлагал прислать мне новые идеи, может я заинтересуюсь поставить по ним фильмы. Но, вы знаете, так и не случилось этого ничего", - признался режиссер.

Александр Курляндский родился в 1938 году в Москве, в 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева, после чего несколько лет работал прорабом на стройках. Еще в годы студенчества он писал миниатюры для капустников и в институте познакомился с Аркадием Хайтом, с которым в будущем напишет сценарии для "Ну, погоди!".

Профессиональную литературную деятельность Курляндский начал в 1964 году, публиковался в изданиях "Литературная газета", "Юность", "Неделя" и других. Как сценарист дебютировал в фильме "Штурмовщина" в киножурнале "Фитиль". По сценариям Курляндского было снято более 40 мультфильмов, включая "минисериалы" "Возвращение блудного попугая" и "Великолепный Гоша", а также несколько выпусков киножурналов "Фитиль" и "Ералаш".

В 2019 году "Союзмультфильм" решил снять продолжение мультфильмов про попугая Кешу, который должен был стать "современным стендапером". Принять участие в проекте согласился актер Геннадий Хазанов, который озвучивал Кешу в трех первых выпусках мультфильма. Однако в марте 2020 года студия отказалась от этих планов, так как не смогла договориться с Курляндским.