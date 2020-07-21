Американская певица Мадонна сообщила о неоплаченном штрафе, полученном в России в 2012 году за речь в защиту панк-группы Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества. "Я произнесла эту речь во время концерта восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на $1 млн за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им", - написала она в Twitter, прикрепив видео с концерта в Санкт-Петербурге.

Тогда певица со сцены говорила о правах ЛГБТ-сообщества, члены которого достойны, чтобы к ним относились с уважением, состраданием и любовью, напомнила о заповеди "возлюби ближнего своего" и недопустимости использования религии в целях дискриминации. Как отмечает РБК, сумма, названная певицей, сомнительна: штраф частному лицу за нарушение закона о пропаганде гомосексуализма не превышает 5 тысяч рублей.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid.................... #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc— Madonna (@Madonna) July 20, 2020

В 2012 году Московский райсуд Санкт-Петербурга рассматривал иски девяти общественников к певице на 333 миллиона рублей. Активисты направили в суд несколько исков о возмещении морального вреда к певице и организаторам ее концерта в северной столице, считая себя оскорбленными выступлением поп-дивы в поддержку гомосексуалистов. Их утверждения, что публичная спланированная акция Мадонны якобы способствовала в том числе падению деторождения, вызвала ехидные замечания даже со стороны судьи, и в итоге иск был отклонен.

Судебное преследование певицы связывали с именем депутата петербургского законодательного собрания Виталия Милонова, имеющего репутацию "борца с геями" и способствовавшего принятию так называемого "антигейского" закона, устанавливающего штрафы за пропаганду однополых сексуальных отношений и педофилии среди несовершеннолетних. Милонов заявил, что Мадонна нарушила закон, произнеся речь о толерантности.

В ответ на это организаторы концерта пообещали подать встречный иск, обвинив помощников депутата в незаконной съемке концерта. Позднее Милонов пытался обвинить певицу в нарушении визового режима, так что промоутеры даже опасались массового отказа зарубежных звезд от гастролей в России на фоне подобного прецедента. Однако этого не произошло.