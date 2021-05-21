Знаменитый советский и российский сценарист и режиссер Александр Бородянский инициирует дело о признании банкротом киностудии "Ленфильм".

Как говорится на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Бородянский намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника "Ленфильм" банкротом. "Задолженность должника подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы от 7 февраля 2019 года", - сообщает портал "Федресурс". В ближайшую неделю исковое заявление о признании банкротом будет подано в Арбитражный суд Москвы.

Сценарист Бородянский, один из ведущих отечественных кинодраматургов, автор и соавтор сценариев более 30 художественных фильмов, в числе которых - "Афоня", "Мы из джаза", "Ворошиловский стрелок", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Город Зеро", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Палата N6" и многие другие, в течение двух с лишним лет не может получить с киностудии долг в 2 млн рублей.

7 февраля 2019 года арбитражный суд Москвы удовлетворил его иск к "Ленфильму" о выплате 2 млн рублей гонорара за сценарий к фильму под рабочим названием "Декабрь 1917" об истории создания ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем) под руководством Феликса Дзержинского. Однако "Ленфильм" до сих пор так и не выплатил Бородянскому причитающееся вознаграждение.

Киностудия и заслуженный деятель искусств России Бородянский заключили договор о создании сценария к фильму о ВЧК в ноябре 2016 года. За него "Ленфильм" должен была заплатить сценаристу 3 млн рублей.

Как рассказал Бородянский, инициатива создания сценария о ВЧК принадлежала руководившему на тот момент "Ленфильмом" Эдуарду Пичугину. С Бородянским заключили договор и предоставили материалы из архивов ФСБ. Сценарий был сдан в установленный срок, и в дальнейшем никаких требований о его доработке или внесении правок сценаристу от киностудии не поступало. Однако гонорар Бородянскому полностью не выплатили. Прождав безрезультатно около года, и не получив ни одного ответа от киностудии, сценарист в мае 2018 года обратился с иском в суд. Суд постановил, что кинокомпания "надлежащим образом свои обязательства по выплате вознаграждения не исполнила".

"Вопрос был исследован судом и в решении отражен факт принятия студией сценария. Предъявленный исполнительный лист не исполняется и при таком количестве долгов киностудии выплата по нему вызывает сомнения. Я снова пытался решить вопрос мирно. Руководство киностудии лично со мной не связывалось, согласно позиции Минкультуры России, сказанной моему представителю: "Киностудия не собирается платить за сценарий фильма, который никто не собирался создавать". Как так? Договор был подписан назначенным Минкультуры директором, были обращения киностудии в ФСБ, сценарий отправлялся в ФСБ на согласование, где получил одобрение, есть решение суда! То есть решения суда в нашей стране обязательны для всех, кроме органов исполнительной власти и госкомпаний? ЗА 50 лет работы в кино такое отношение я встречаю впервые, а мной созданы сценарии более чем к 80 фильмам. Исполнительный лист имеет срок давности и у меня, извините, просто нет времени ждать", - объяснил NEWSru.com Александр Бородянский, комментируя подачу иска о признании "Ленфильма" банкротом.

В последние годы эта одна и самых известных советских и российских киностудий испытывает серьезные финансовые трудности, которые в прошлом году поставили "Ленфильм" на грань дефолта.

В 2013 году банк ВТБ выдал "Ленфильму" кредит в 1,5 млрд рублей, который вернуть в срок киностудия не смогла. Проценты по кредиту достигли почти половины от его суммы - 674,5 млн рублей. В 2019 году председателем совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук попросил президента России Владимира Путина помочь киностудии погасить долг перед ВТБ. А президент ВТБ Андрей Костин объявил, что, если "Ленфильму" из бюджета не выделят субсидию, то студия должна будет объявить дефолт.

В декабре прошлого года государство полностью погасило задолженность "Ленфильма" перед ВТБ за счет бюджета, выделив субсидии на общую сумму 2,2 млрд рублей.

Однако на настоящий момент у "Ленфильма" в результате различных исков и штрафов все еще есть задолженность в размере нескольких десятков миллионов рублей. Как заявил в начале мая 2021 года новый гендиректор компании Федор Щербаков, киностудия сократила свои долги на 70%, а остальные реструктуризировала. По словам Щербакова, в ближайшие месяцы за счет продажи непрофильных активов, таких как земельный участок на улице Тамбасова в Петербурге (с 2015 года он шесть раз безуспешно выставлялся на торги), "Ленфильм" планирует "не только раздать оставшиеся долги, но и получить средства на развитие студии".

"Ленфильм" был создан в 1934 году, но история самой киностудии начинается на 20 лет раньше - в 1914 году был учрежден военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. После революции он был национализирован и позднее переименован в "Ленфильм". Здесь были сняты такие ленты, как "Полосатый рейс" (1961), "Свадьба в Малиновке" (1967), "Соломенная шляпка" (1974), "Зимняя вишня" (1985), "Особенности национальной охоты" (1995), "Довлатов" (2018).