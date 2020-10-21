mistervlad / DepositPhotos Инцидент произошел 3 октября, но тогда информация об этом не была обнародована. Следы некоей маслянистой жидкости были обнаружены в Пергамском музее, Новом музее, в Старой национальной галерее

mistervlad / DepositPhotos

Неизвестные совершили акт вандализма в известных берлинских музеях, находящихся на так называемом Музейном острове. Как сообщила газета Die Zeit, как минимум 70 объектов искусства были облиты маслянистой жидкостью. Сообщается, что эта атака стала одной из самых масштабных в истории послевоенной Германии.

Инцидент произошел 3 октября, но тогда информация об этом не была обнародована. Следы некоей маслянистой жидкости были обнаружены в Пергамском музее, Новом музее, в Старой национальной галерее, в том числе на полотнах XIX века, египетских саркофагах и скульптурах. Количество злоумышленников и мотивы преступления пока неизвестны.

Уголовная полиция обратилась с просьбой о помощи к гражданам, которые в этот день посещали музей. Сделать это технически должно было быть несложно, поскольку в пандемию коронавируса все посетители музея должны проходить регистрацию.

Как пишет The Guardian, местные СМИ связывают атаку на музейный остров с конспирологическими теориями, которые последние несколько месяцев в социальных сетях продвигают наиболее яркие ковид-диссиденты. Одна из таких теорий гласит, что Пергамский музей является "площадкой мирового сатанизма", потому что в нем размещается реконструированный пергамский алтарь, изображающий битву греческих богов с гигантами.

Так, в августе и сентябре один из немецких адептов конспирологического движения QAnon Аттила Хильдман в своем Telegram-канале писал, что канцлер ФРГ Ангелa Меркель использует алтарь, чтобы приносить людей в жертву. Позже Хильдман разместил у себя статью издания Deutschlandfunk, рассказывающую о нападении, со словами "Факт! Это трон сатаны". На его канал подписаны более 100 тысяч человек.