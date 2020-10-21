Пресс-служба Президента России Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда в день его 75-летия

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру Никите Михалкову, которому 21 октября исполнилось 75 лет. Текст указа опубликован на сайте Кремля. В нем отмечается, что Михалков награждается "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу".

Кинорежиссер, сценарист, продюсер и киноактер Никита Михалков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", у него есть награды всех четырех степеней. Орден первой степени ему вручили в 2015 году. Режиссеру трижды вручали государственную премию России, а также присуждали национальные награды в Италии и Франции. Михалков также имеет звания заслуженного и народного артистов РСФСР.

Первой заметной киноработой Михалкова стала главная роль в комедии Георгия Данелия "Я шагаю по Москве", среди других его актерских работ можно выделить роль Генри Баскервиля в фильме "Собака Баскервилей", роль проводника в фильме "Вокзал для двоих", роль Паратова в "Жестоком романсе" Эльдара Рязанова, бандита Михалыча в "Жмурках" и Пожарского в фильме "Статский советник" по роману Бориса Акунина.

Среди самых известных фильмов, поставленных им самим, значатся "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник" и другие. Его картина "Утомленные солнцем", вышедшая в 1994 г., удостоились каннского Гран-при и "Оскара" за лучший иностранный фильм.