21 сентября состоялась 72-я церемония вручения премии "Эмми"

Стоп-кадр видео Television Academy / Youtube.com Церемония прошла в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, по этой же причине дресс-код был более неформальным: участникам церемонии разрешили "быть в дизайнерской пижаме и записываться в кровати"

Стоп-кадр видео Television Academy / Youtube.com

21 сентября состоялась 72-я церемония вручения премии "Эмми", . "Наследники" канала HBO одержали победу в номинации "Лучший драматический сериал", а главным комедийным сериалом выбрали "Шиттс Крик", который также взял призы за лучшую женскую и мужскую роль в комедийном проекте. Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Церемония прошла в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, по этой же причине дресс-код был более неформальным: участникам церемонии разрешили "быть в дизайнерской пижаме и записываться в кровати". Микаэла Эрлангер , которая одевает таких звезд, как Мерил Стрип и Люси Хейл, опросила своих подписчиков в Instagram, спросив, во что должны быть одеты звезды в вечер вручения "Эмми". 49% проголосовали за "необычные пижамы", а 51% - за "ночные рубашки".

Статуэтки некоторым лауреатам вручали на дому, при этом для соблюдения мер безопасности вручающие были одеты в специальные черные защитные "смокинги", разработанные дизайнером Катей Кэхилл и исполнительным продюсером шоу Гаем Кэррингтоном.

На момент написания материала 3 млн просмотров получило видео комика Рами Юссефа в Twitter, на котором человек в защитном смокинге с "Эмми" в руках машет рукой обитателям дома, из которого производится съемка, и отправляется к соседям. "Когда не получил "Эмми"", - написал Юссеф.

when you lose the emmy pic.twitter.com/ECkbGcoHBA— ramy youssef (@ramy) September 21, 2020

Создатель проекта "Наследники" Джесси Армстронг принимал награду в номере лондонского отеля, а в своей благодарственной речи упомянул президента США Дональда Трампа и коронавирус. "Не-спасибо вирусу, за то, что разлучили нас всех в этом году, не-спасибо президенту Трампу за его мерзкую и плохо скоординированную реакцию на ситуацию. - заявил сценарист. - И не-спасибо медиа-магнатам, которые так много делают, чтобы удержать таких людей у власти".

Трансляцию церемонии вел телеканал ABC, в этом году на ней не было гостей, ведущие вручали премию дистанционно. Основным ведущим был Джимми Киммел, церемония прошла на сцене спорткомплекса "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе.

В этом году по номинациям лидировал мини-сериал "Хранители" - продолжение знаменитого фильма Зака Снайдера по графическому роману Алана Мура. В итоге сериал взял три награды - в категориях "Лучший мини-сериал", "Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме" и "Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме".

Среди каналов, представленных на "Эмми-2020", больше всего наград собрал HBO - 11. Из них четыре пришлось на "Наследников", а четыре - на "Хранителей". Комедийный сериал "Шиттс Крик" принес каналу Pop TV семь призов. Netflix в этом году ограничился двумя победами - за сериалы "Озарк" (Джулия Гарнер) и "Неортодоксальная", который наградили за лучшую режиссуру эпизода мини-сериала.

"Наследники" выиграли у таких проектов, как "Лучше звоните Солу", "Корона", "Рассказ служанки", "Мандалорец", "Убивая Еву", "Очень странные дела" и "Озарк". Лучшим комедийным сериалом стал "Шиттс Крик", выиграв у таких номинантов, как "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "Белая ворона", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "В лучшем мире" и "Чем мы заняты в тени".

"Хранителям" досталась награда за лучший мини-сериал, на которую также претендовали "И всюду тлеют пожары", "Миссис Америка", "Невероятное" и "Неортодоксальная". А лучшим телефильмом стал "Безупречный", обойдя фильмы "Американский сын", "El Camino: Во все тяжкие", "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend" и "Струны души Долли Партон".

The night ends with a successful merger between Waystar Royco and #Emmy! Succession (@HBO) wins the Emmy for Outstanding Drama Series! #Emmys pic.twitter.com/Ez7TIdRMMF— Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Статуэтка в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" досталась Джереми Стронгу за роль в сериале "Наследники". Его соперниками были Джейсон Бейтман ("Озарк"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Карелл ("Утреннее шоу"), Брайан Кокс ("Наследники") и Билли Портер ("Поза").

L to the OG! E to the MMY! Jeremy Strong wins the #Emmy for Outstanding Lead Actor In A Drama Series for Succession (@HBO)! #Emmys pic.twitter.com/Ir7d9mkDht— Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Лучшей женской ролью в драматическом сериале была признана 24-летняя Зендея ("Эйфория"), которая обошла Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Оливию Колман ("Корона"), Лору Линни ("Озарк"), Сандру О и Джоди Комер ("Убивая Еву"). Она стала самой молодой актрисой, получившей награду в данной категории.

More #Emmys history tonight! At 24, @Zendaya is the youngest person to win for Lead Actress in a Drama Series! pic.twitter.com/AVUzIqyckH— Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале получил Билли Крудап ("Утреннее шоу"). Его соперниками были Джанкарло Эспозито ("Лучше звоните Солу"), Мэттью Макфэдиен, Киран Калкин и Николас Браун ("Наследники"), Брэдли Уитфорд ("Рассказ служанки"), Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада") и Марк Дюпласс ("Утреннее шоу").

В номинации "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале" победила Джулия Гарнер ("Озарк"). Ее конкурентами были Лора Дерн и Мэрил Стрип ("Большая маленькая ложь"), Фиона Шоу ("Убивая Еву"), Хелена Бонем Картер ("Корона"), Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада"), Самира Уайли ("Рассказ служанки"), Сара Снук ("Наследники").

Награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале получил Юджин Леви ("Шиттс Крик"). Его конкурентами были Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Дон Чидл ("Черный понедельник"), Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Рами Юсеф ("Рами") и Тед Дэнсон ("В лучшем мире"). Среди женщин аналогичную награду получила Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), обойдя Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия"), Иссу Рэй ("Белая ворона"), Линду Карделлини и Кристину Эпплгейт ("Мертв для меня").

Статуэтка "Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале" досталась Дэну Леви ("Шиттс Крик"). Его конкурентами были Махершала Али ("Рами"), Андре Брогер ("Бруклин 9-9"), Уильям Джексон Харпер ("В лучшем мире"), Кенан Томпсон ("Субботним вечером в прямом эфире", Алан Аркин ("Метод Комински"), Тони Шэлуб и Стерлинг К. Браун ("Удивительная миссис Мейзел"). Среди женщин аналогичную награду получила Энни Мерфи ("Шиттс Крик"), обойдя Марин Хинкль и Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мейзел"), Д'Арси Карден ("В лучшем мире"), Сесили Стронг и Кейт МакКиннон ("Субботним вечером в прямом эфире"), Ивонн Орджи ("Белая ворона") и Бетти Гилпин ("Блеск").

Статуэтка "Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме" досталась Марк Руффало за роль в мини-сериале ("Я знаю, что это правда"). Его конкурентами были Джереми Айронс ("Хранители"), Хью Джекман ("Безупречный"), Джереми Поуп ("Голливуд") и Пол Мескал ("Нормальные люди"). Среди женщин награду получила Реджина Кинг ("Хранители"), обойдя Кейт Бланшетт ("Миссис Америка"), Керри Вашингтон ("И всюду тлеют пожары"), Октавию Спенсер ("Мадам Си Джей Уокер") и Ширу Хаас ("Неортодоксальная").

Статуэтку "Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме" получил Яхья Абдул-Матин II, обойдя своих коллег по сериалу "Хранители" Луиса Госсета-младшего и Джован Адепо, а также Титуса Берджесса ("Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend") и сыгравших в сериале "Голливуд" Дилана МакДермотта и Джима Парсонса. Среди женщин награду получила Узо Адуба ("Миссис Америка"), обойдя своих коллег по сериалу Марго Мартиндейл и Трейси Ульман, а также Холланд Тейлор ("Голливуд"), Тони Коллетт ("Невероятное") и Джин Смарт ("Хранители").