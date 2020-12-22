В Нововоронеже через три дня после установки демонтировали памятник основательнице поселения Аленке, ужаснувший местных жителей. Теперь за право обладания скульптурой, которая уже стала мемом в соцсетях, борются бизнесмены и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Аленка, которую местные власти называют "арт-объектом", была установлена 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого теперь стоит город Нововоронеж. По легенде, Аленка была ходоком, то есть занималась поиском земель для поселения. Предание гласит, что она пришла на Дон из-под города Лебедяни и позвала в новое хорошее место у ручья своих односельчан. Самой Аленке пожить там не пришлось: ее убил разбойник Кудеяр.

"Эта легенда, красивая по содержанию, родилась в народе как попытка осмыслить название речки (ручья), дать ему объяснение. Народ создал образ женщины Аленки, которая сделала добро людям и погибла при трагических обстоятельствах", - говорится на сайте городской администрации.

Образ Аленки, воплощенный в металле, получился жутким. В соцсетях его сравнили с персонажами фильмов ужасов, музыкантом Мэрилином Мэнсоном, белыми ходоками из сериала "Игра престолов". По словам местного журналиста Всеволода Инютина, установка скульптуры была ключевым и самым затратным мероприятием к 250-летию Новой Аленовки, она должна была способствовать "патриотическому воспитанию" жителей.

Автором проекта стал известный в Воронеже скульптор Александр Жилин - бывший председатель правления регионального союза архитекторов, передает Русская служба BBC. Деньги выделил входящий в "Росатом" фонд "АТР АЭС". По словам чиновников, Аленка обошлась в сумму до миллиона рублей.

"Да, фигура девушки кажется немного грузной и громоздкой, а взгляд - тяжелым, но это лишь потому, что работать с металлом сложно", - объяснил глава Нововоронежа Владимир Лещенко. Автор эскиза памятника Александр Шилин сказал в интервью "Комсомольской правде", что делал лицо "понежнее": "А вот что произошло во время приемки, не знаю, не принимал в этом участия". По словам Лещенко, дальнейшую судьбу Аленки решит инициативная группа, которая участвовала в создании и монтаже скульптуры.

Воронежский ресторатор Николай Шалыгин сообщил в Facebook, что властям Нововоронежа уже поступило более 50 заявок на выкуп памятника Аленке. Сам бизнесмен предложил оставить статую в Воронеже, "сделав его туристической аттракцией". Городская администрация запустила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опрос о том, как поступить с Аленкой.

Скульптурой заинтересовались не только местные предприниматели, но и московские. Ресторатор Борис Зарьков сообщил телеканалу "Москва 24", что готов потратить на Аленку "несколько сотен тысяч рублей". "Это отражение нашей действительности, и она будет прекрасно смотреться у меня во дворе. Может быть, в Сочи у ресторана какого-нибудь. Это очень прекрасная работа, по моему личному мнению", - сказал он.

Выкупить арт-объект пожелал и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Он написал в своем Instagram, что хочет сохранить его как "напоминание об уходящем 2020 годе - самом тяжелом и страшном не только для России, но и для всего мира".

В Нововоронеже установили мрачный памятник Алёнке. В соцсетях его сравнили с белыми ходоками, средневековыми скульптурами и героями фильмов ужасов.



После жалоб местных жителей, фотожаб и шуток администрация решила его демонтироватьhttps://t.co/bWSWNOB7Wn pic.twitter.com/AGPwNnnXTP— TJ (@tjournal) December 21, 2020