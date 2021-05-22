Прокуратура направила клип Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы затем дать ему правовую оценку на предмет возможного оскорбления чувств верующих. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

В документе, который цитирует ТАСС, говорится, что клип будет проверять ГБУ "Московский исследовательский центр", результаты экспертизы ожидаются не раньше четвертого квартала года. В связи с этим пока не представляется возможным дать видеоклипу правовую оценку, "оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", говорится в тексте.

"Там была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня оскорбляет чувства верующих. Я просил проверить, оценить деятельность", - рассказал Гаврилов РИА "Новости". Он выразил надежду, что Моргенштерн "наберется мужества и извинится перед миллионами верующих, не только христиан".

Гаврилов просил Генпрокуратуру РФ проверить клип "Новая волна" на "наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности", а Роскомнадзор - заблокировать доступ к видео.

Ролик, опубликованный 2 апреля, накануне католической Пасхи, снимался в интерьерах, напоминающих католический храм, костюм Моргенштерна похож на папское облачение, а DJ Smash одет в сутану. Дисклеймер в начале клипа предупреждает, что видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и носит развлекательный характер, а также содержит ненормативную лексику и сцены сексуального характера. Авторы видео также предупредили, что "все персонажи вымышлены и действия происходят в параллельной вселенной".

"Факт оговорки подтверждает отсутствие умысла у авторов на осквернение религиозных символов, более того, подчеркивает развлекательный характер и вымышленность образов артистов. <...> Видеоклип также не содержит демонстрации христианских крестов и католических сутан, поскольку совокупность предметов, встречающихся в видео, является ничем иным как съемочным реквизитом", - прокомментировал РБК адвокат Моргенштерна Сергей Жорин. Он добавил, что клип снимался при помощи компьютерной графики. Местом действия является вымышленный собор Cathedral St. Filorenella.

В конце марта Лига безопасного интернета под руководством дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины Мизулиной попросила Генпрокуратуру проверить деятельность Моргенштерна, так как считает, что он "последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде".

В середине апреля стало известно, что управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило на Моргенштерна административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Поводом стала жалоба бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова на клипы рэпера "Розовое вино-2" и Family.

По словам адвоката, в рамках этого дела провели четыре экспертизы. "Первая установила наличие [пропаганды наркотиков в текстах], вторая установила отсутствие, третья установила наличие, и четвертая, которая проводилась самым авторитетным экспертом, установила полное отсутствие", - рассказал он.