22 сентября в суде Московского района Минска вынесли приговор по делу избитого музыканта Руслана Владыко, который умер в январе 2020 года. Обвиняемого Сергея Шукана осудили на 5 лет колонии строгого режима

Белтелерадиокомпания Руслан Владыко

Cherta Duality / YouTube

22 сентября в суде Московского района Минска вынесли приговор по делу избитого музыканта Руслана Владыко, который умер в январе 2020 года. Как пишет "Комсомольская правда", неоднократно судимого обвиняемого осудили на 5 лет колонии строгого режима: родные музыканта утверждают, что мужчина действовал не один.

Напомним, летом 2019 года одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой", гитариста Руслана Владыко избили, а затем ограбили. Музыкант получил тяжёлую черепно-мозговую травму, находился в коме и умер спустя несколько месяцев после нападения. Ему было всего 45 лет.

Обвиняемым по этому делу проходит неоднократно судимый житель Минска Сергей Шукан. Ему предъявили обвинение по двум статьям - п. 7 ч. 2 статьи 147 УК РБ "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения" и ч. 2 ст. 206 УК РБ "Грабеж". По версии обвинения, Шукан не только избил музыканта, но ещё и похитил его вещи, после чего скрылся. Известно, что незадолго до этого Руслан Владыко отдыхал в одном из минских баров, где в тот же вечер находился и обвиняемый.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, родные Руслана получат компенсацию за моральный вред: сестра музыканта - 10 тысяч, а мать - 30 тысяч рублей. Мать музыканта осталась недовольна приговором: по ее словам, прокурор изначально запросил для обвиняемого 11 лет лишения свободы. Кроме того, она утверждает, что у ее сына было расколото основание черепа, хотя обвиняемый заявил, что ударил музыканта только один раз: не исключено, что Руслана били группой, остальных участников которой не могут найти.