Жюри Международной Букеровской премии, которая присуждается работам на английском языке, опубликовало на своем сайте список финалистов 2021 года. В шорт-лист премии вошла российская писательница Мария Степанова с книгой-эссе "Памяти памяти", посвященной ее семейной истории и памяти о прошлом. Книга номинирована на литературную премию в переводе Саши Дагдейл.

В шорт-лист также попали пять других произведений, среди которых - Давид Диоп из Франции ("Ночью вся кровь черная"), Мариана Энрикес из Аргентины ("Опасности курения в постели"), Бенхамин Лабатут из Испании ("Когда мы перестанем понимать мир"), Ольга Равн из Дании ("Сотрудники") и Эрик Вюйяр из Франции ("Война бедных"). Лауреат премии будет объявлен 2 июня в ходе онлайн-церемонии, которая пройдет в английском городе Ковентри.

"Революционные по форме, содержанию и точке зрения, книги, включенные в шорт-лист этого года, представляют собой актуальные, энергичные и безумно оригинальные литературные произведения. Они представляют собой ужасающие истории о непокорных подростках, кривых ведьмах, бездомных призраках и голодных женщинах, действие которых происходит в современной Аргентине, исторический отчет о двух сенегальских солдатах, сражавшихся за Францию ​​во время Первой мировой войны, историю жизни экипажа корабля "Шесть тысяч" в 22 веке, рассказы об этапных событиях истории науки; исследование культурной и личной памяти на примере еврейской семьи из России и рассказ о восстании во время протестантской Реформации в Германии 16 века", - говорится в заявлении на сайте премии. Там также отмечается, что большая часть авторов в шорт-листе незнакома англоговорящим читателям, а сами их книги изданы независимыми издательствами, что само по себе весьма необычно.

Ранее Мария Степанова стала первым автором из России, который смог пробиться в "длинный список" Букеровской премии с момента изменения ее формата, когда премию стали вручать ежегодно и за определенную книгу. Книга "Памяти памяти" была опубликована в 2017 году и получила восторженные отзывы литературной критики. В 2018-м это произведение было удостоено российской литературной премии "Большая книга". "Памяти памяти" также разделила лавры книги десятилетия (2009-2019) по итогам голосования, организованного премией "НОС" (вместе с "Метелью" Владимира Сорокина). К январю 2019 года книга Степановой была переведена на 15 языков, и немецкий перевод Ольги Радецкой получил в 2020 году премию "Мосты. Берлин" как лучшая переводная книга года (премия делится пополам между автором и переводчиком).

Стихи и проза Степановой переведены на множество языков и публикуются в Европе. В России ее талант в разные периоды времени был отмечен следующими премиями: премия Андрея Белого; лауреат премии им. Пастернака; премия журнала "Знамя"; премия "Московский счет", премия "Большая книга". В 2010 году Степанова, как талантливейший автор, была удостоена стипендии памяти Фонда им. Бродского. На сегодняшний день ее стихи переведены на многие языки, среди которых финский, иврит, итальянский, английский, французский, а также сербо-хорватский, немецкий и многие другие.

Ранее номинантами на соискание этой престижной литературной премии из русских писателей становились Владимир Сорокин и Людмила Улицкая. Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году. В отличие от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, международный Букер вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые разделит пополам с переводчиком. Остальные авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат по тысяче фунтов стерлингов.