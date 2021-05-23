ВСЕ ФОТО "Евровидение" в этом году проходило с 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году

TonyTaylorstock / DepositPhotos Победителем конкурса "Евровидение-2021" стала группа Maneskin из Италии с песней Zitti E Buoni

Фото: Måneskin / Wikimedia Commons Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении-2021" с песней Russian Woman, заняла девятое место. Она набрала 204 балла - 100 по итогам зрительского голосования, 104 - от жюри

Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Победителем конкурса "Евровидение-2021" стала группа Maneskin из Италии с песней Zitti E Buoni, сообщает "Интерфакс". Согласно голосованию жюри и зрителей, представители Италии получили 524 балла. Таким образом, Италия получила право провести "Евровидение" в 2022 году у себя. Отметим, букмекеры прогнозировали победу именно Maneskin.

Второе место заняла представительница Франции Барбара Прави с песней Voilà. Она по итогам голосования зрителей и жюри получила 499 баллов. Третье место у исполнителя Gjon's Tears из Швейцарии с песней Tout l'Univers - 432 балла.

На пятом месте - Украина, жюри присудило группе Go_A 97 баллов, а публика отдала ей 267 баллов.

Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении-2021" с песней Russian Woman, заняла девятое место. Она набрала 204 балла - 100 по итогам зрительского голосования, 104 - от жюри.

Всего в конкурсе участвовали 26 стран, после двух полуфиналов их осталось 20. По итогам первого полуфинала, кроме России, в финал прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины. По результатам второго полуфинала, в финал прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Манижа получила право представлять Россию на "Евровидении" в 2021 году по результатам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале. В финале она выступала под пятым номером.

"Евровидение" в этом году проходило с 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.