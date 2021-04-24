В США в преддверии церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе вручили премию "Золотая малина". Она традиционно вручается с 1981 год за сомнительные достижения в кино за день до проведения "Оскара"

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В США в преддверии церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе вручили премию "Золотая малина". Она традиционно вручается с 1981 год за сомнительные достижения в кино за день до проведения "Оскара". Премия присуждается по итогам дистанционного голосования членов одноименного фонда, куда входят более 700 анонимных членов из 19 стран. Сам приз сделан из пластмассы и покрыт золотой краской из пульверизатора, его стоимость не превышает пяти долларов.

Как отмечает американский сайт критических отзывов Rotten Tomatoes, 2020 год был годом выборов, поэтому неудивительно, что даже премия "Золотая малина" оказалась сильно политизирована с ее списком из девяти основных победителей.

В этом году главный приз "худший фильм" года получила документальная картина "Абсолютное доказательство" о предполагаемой китайской кибератаке в ходе выборов 2020 года. Американский бизнесмен и продюсер, основатель и генеральный директор MyPillow Майк Линделл, который сыграл в этом фильме и выступил в качестве режиссера, был признан и "худшим актером". В этом фильме Браннона Хауса и "короля подушек" Майка Линделла представлена версия о том, что противники предыдущего президента США Дональда Трампа незаконными методами повлияли на итоги состоявшихся в стране в 2020 году выборов, на которых победил Джо Байден.

В категории "худший фильм" кроме "Абсолютного доказательства" также отмечены "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий", польская эротика "365 дней" и фильм "Мьюзик", режиссером которого стала австралийская певица Сиа.

"Мьюзик" появился сразу в четырех номинациях - "худший фильм", "худшая актриса" (Кейт Хадсон), "худший режиссер" (Сиа) и "худшая актриса второго плана" (Мэдди Зиглер).

Фильм "Борат 2" ("Следующий фильм о Борате") Джейсона Уолинера взял две номинации: "худший актер" и "худший экранный дуэт". Причем обе эти номинации картина получила благодаря бывшему мэру Нью-Йорка и адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани, сыгравшему ключевую роль в попытках оспорить итоги состоявшихся в США в 2020 году президентских выборов. Джулиани появился в "Борате 2" в роли самого себя. В фильме были использованы фрагменты постановочного интервью с ним.

Польский эротический фильм "365 дней" режиссеров получил шесть "Золотых малин" из девяти возможных. Он был отмечен в номинациях "худший фильм", "худший сценарий", "худший актер" (итальянский актер Микеле Морроне), "худшая актриса" (Анна Мария Сиклуцка), "худший режиссер" (Барбара Бяловас и Томаш Мандес) и "худший ремейк" (ремейк "50 оттенков серого").

Картина "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим также была названа "худшим ремейком" и "худшим фильмом". Кроме того этот фильм получил призы в номинациях "худший режиссер" (Стивен Гейган), "худший сценарий" и "худший актер" (Роберт Дауни-младший).

Фильм "Элегия Хиллбилли", номинированный в этом году на "Оскар", отмечен "Золотой малиной" в трех номинациях "худшая актриса второго плана" (Гленн Клоуз), "худший сценарий" и "худший режиссер" (Рон Ховард).

В номинации "худший актер второго плана" были отмечены Арнольд Шварценеггер за участие в русско-китайском проекте "Тайна печати дракона", а также Брюс Уиллис за участие в фильмах "Брешь", "Приказано: уничтожить" и "Джоить до утра.