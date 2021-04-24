Киноиндустрия и стриминговые сервисы, не относящиеся к числу углеродных отраслей, оказались крайне вредными, так как производят миллионы тонн углеродных выбросов в год

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Киноиндустрия и стриминговые сервисы, не относящиеся к числу углеродных отраслей, оказались крайне вредными, так как производят миллионы тонн углеродных выбросов в год.

По данным Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), выбросы парниковых газов при производстве одной телевизионной передачи исчисляются десятками тонн углекислого газа, а выбросы при производстве кинофильма - тысячами тонн. При этом выбросы при производстве фильма с бюджетом свыше 70 миллионов долларов в среднем составляют около 2,9 тысячи тонн (около 0,001% выбросов Великобритании в 2019 году).

Компания Netflix в конце марта опубликовала данные, согласно которым общий объем ее выбросов за 2020 год составил 1,1 миллиона тонн. Компания объявила о программе перехода к углеродной нейтральности. Согласно планам, к концу 2022 года Netflix должна достигнуть углеродно-нейтрального баланса.

Оценки углеродного следа онлайн-кинотеатров достаточно противоречивы. Международное энергетическое агентство в конце 2020 году связало получасовой просмотр онлайн-кино с 18 гр CO2-эквивалента. Таким образом, вклад онлайн-кинотеатров в выбросы парниковых газов относительно скромен, особенно в сравнении с поездкой зрителей в кинотеатр на транспорте, который является одним из главных источников выбросов.

Объем выбросов при просмотре фильмов может варьироваться в зависимости от используемого девайса (смартфон или большой телевизор), качества видео, времени суток, а также углеродоемкости электроэнергии в стране. В тех странах, где АЭС, ГЭС и ВИЭ занимают значительную долю в выработке электроэнергии, углеродоемкость обычно ниже.