ВСЕ ФОТО Кадр из сериала "Пищеблок"

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В онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" в День пионерии начался показ мистического триллера "Пищеблок" о таинственных событиях, происходящих в летнем пионерском лагере на берегу Волги. Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова. Пока вся страна в эйфории от Олимпиады 1980 года, в лагере "Буревестник" дети начинают неожиданно меняться: после лихорадки с высокой температурой они вдруг превращаются в прилежных и пламенных пионеров. Взрослые заняты своей взрослой жизнью и предпочитают не обращать внимания ни на что, кроме дисциплины и соблюдения инструкций. Перемены замечают очкарик пятиклассник Валерка Логунов (Пётр Натаров) и второкурсник Игорь Корзухин (Даниил Вершинин). Им предстоит выяснить, кому ещё можно доверять в лагере, и как бороться с неизвестной напастью. Книга, а за ней и сериал - попытка переосмысления советского прошлого в современной культуре. Три линии ведут борьбу между собой: детство, пионерская организация и мистические события в лагере (не будем уточнять, какие именно, чтобы не портить впечатление от сюжета). Режиссёр сериала Святослав Подгаевский хорошо знаком любителям ужасов: фильм про пионеров сделан в тех же тонах, что его "Русалка. Озеро мёртвых" и "Яга. Кошмар тёмного леса". Первые зрители и критики отметили отличные актёрские работы Ирины Пеговой, Сергея Шакурова, Николая Фоменко и Тимофея Трибунцева.