В онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" в День пионерии начался показ мистического триллера "Пищеблок" о таинственных событиях, происходящих в летнем пионерском лагере на берегу Волги. Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова. Пока вся страна в эйфории от Олимпиады 1980 года, в лагере "Буревестник" дети начинают неожиданно меняться: после лихорадки с высокой температурой они вдруг превращаются в прилежных и пламенных пионеров. Взрослые заняты своей взрослой жизнью и предпочитают не обращать внимания ни на что, кроме дисциплины и соблюдения инструкций. Перемены замечают очкарик пятиклассник Валерка Логунов (Пётр Натаров) и второкурсник Игорь Корзухин (Даниил Вершинин). Им предстоит выяснить, кому ещё можно доверять в лагере, и как бороться с неизвестной напастью. Книга, а за ней и сериал - попытка переосмысления советского прошлого в современной культуре. Три линии ведут борьбу между собой: детство, пионерская организация и мистические события в лагере (не будем уточнять, какие именно, чтобы не портить впечатление от сюжета). Режиссёр сериала Святослав Подгаевский хорошо знаком любителям ужасов: фильм про пионеров сделан в тех же тонах, что его "Русалка. Озеро мёртвых" и "Яга. Кошмар тёмного леса". Первые зрители и критики отметили отличные актёрские работы Ирины Пеговой, Сергея Шакурова, Николая Фоменко и Тимофея Трибунцева.
На платформе Amediateka вышел сериал "Пакт" - классический британский триллер с детективным сюжетом по сценарию Пита МакТига ("Открытие ведьм", "Доктор Кто"). Тело директора небольшой пивоварни находят в лесу после весёлого корпоратива. Полиция устанавливает, что мотив, как и особая тайна, есть почти у каждого в округе. Да и в семейном бизнесе покойного не всё гладко, как и в дружном, на первый взгляд, коллективе. К смерти босса явно имеют какое-то отношение пять работниц пивоварни. Понимая, что все они под подозрением, подруги договариваются молчать о событиях того злополучного вечера. Мрачный неторопливый сюжет развивается по всем канонам жанра- создателям фильма известно, что самое безжалостное зло прячется за самым красивым фасадом доброжелательности. Среди исполнителей главных ролей стоит отметить номинантку BAFTA Рэки Айола ("Чёрное зеркало", "Чисто английское убийство"), Лору Фрейзер ("Во все тяжкие", "Доктор кто") и Джули Хесмондал ("Катастрофа", "Счастливая долина").
Онлайн платформа "КипоПоиск HD" представила седьмой сезон культового сериала "Флэш", рассказывающего о приключениях супергероя комиксов DC и любимца публики. В этот раз в центре сюжета снова история Барри Аллена (Гран Гастин, конечно же). Устроившись на работу судмедэкспертом, Барри начинает расследование убийства своей матери, свидетелем которого он стал в детстве. Поиски привели его к ускорителю частиц Харрисона Уэллса (Том Кавана), взрыв которого наделил Барри способностью передвигаться на сверхчеловеческих скоростях - так Барри превратился в супергероя Флэша, который бросил вызов злу и борется за спасение планеты. Новый сезон стал не просто продолжением перипетий супергероя - критики отмечают, что в нём отводится больше места становлению и развитию характера персонажа. А ещё сценарист Сэм Челсен обещает развитие параллельных линий сюжета, поэтому у седьмого сезона есть все шансы стать таким же успешным, как предыдущие.
На видеосервисе Premier вышел цифровой релиз фильма о виртуальной любви "Sheena667". Знакомство главного героя Вадима (Владимир Свирский) с девушкой из порночата ставит под удар настоящее семейное счастье с женой Олей (Юлия Пересильд). Тема семейных проблем стала ещё актуальней во время эпидемических локдаунов, а критики назвали сюжет достаточно остроумным и оригинальным. Получилась действительно лёгкая комедия без нажима на беспросветную жизнь в провинции. Семейный быт героев прорисован тонко и честно, хотя логика их отношений иногда доходит до абсурда. Критик Антон Долин назвал фильм "цельной, умной, оригинальной картиной", что "редкость не только в России, но где угодно". Фильм отмечен как лучший дебют на "Кинотавре-2019". Впечатляют актёрский состав картины: Юрий Кузнецов, Надежда Маркина, Джордан Роуз Фрай, а также именитые члены съёмочной группы, в частности, оператор Михаил Кричман ("Нелюбовь", "Левиафан") и сценарист Александр Родионов ("Все умрут, а я останусь").
Неиссякаемый источник кинематографического вдохновения - роман Герберта Уэлса "Война миров" в 2019 году был вновь вольно адаптирован в виде сериала. На прошлой неделе в нескольких онлайн-кинотеатрах состоялась премьера второго сезона проекта. В первом сезоне всё началось с того, что астроном Кэтрин Дюран поймала сигнал разумного происхождения из далёкой звезды. Пока учёные разбирались, на Землю упали тысячи метеоритов и уничтожили всех людей, кроме тех, кто был под водой, под землёй и в зданиях с металлической обшивкой. Некоторые выжившие в новом сезоне предстали в виде полузомби. Основная идея вечна и банальна - зло живёт внутри всех нас. Пришельцы управляют "инфицированными" людьми, что грозит полным уничтожением человечества. Второй сезон "Войны миров" называют полноценным мистическим хоррором со всеми приметами жанра: зловещей таинственностью, неожиданными нападениями, кровавыми эпизодами. Критики назвали картину достойной историей о выживании и человеческой натуре. Однако прямую связь с романом Уэлса искать в сериале не стоит.
Платформа Netflix представила третий сезон американо-чешского сериала ужасов "Преследуемые призраками". Режиссёр Ян Павлацкий продолжает пугать зрителя кроваво-мистическими историями, основанными, по его собственным словам, на реальных рассказах очевидцев. Каждая из шести серий нового сезона посвящена традиционным страхам: дом с привидениями, преследование, воскрешение из мёртвых, серийные убийцы и демонические чудовища, выползающие из-под дверей. Сериал снят с претензией на документальность, но понять, где и когда происходят события, невозможно. Сюжеты не отличаются сложностью и неожиданными поворотами, но потребность искушённого зрителя в ужасах и кровавых сценах будет в полной мере удовлетворена.
В онлайн-кинотеатре Prime Video вышел десятисерийный фильм "Подземная железная дорога" режиссёра Барри Дженкинса, обладателя Оскара за фильм "Лунный свет". Начало XIX века, южные штаты Америки, гражданская война ещё не началась, положение чернокожих рабов на плантациях становится всё тяжелее. У молодой, красивой рабыни Коры (Тусо Мбеду) есть только хижина и маленький огород, который приходится защищать даже от своих. Кора отважна и решается на побег по подземной железной дороге вместе с новым рабом Цезарем (Аарон Пьер). Девушке предстоит избавиться от привычки к смирению, простить мать, бросившую её в младенчестве, и оставить пустые надежды. Сериал снят по мотивам бестселлера Колсона Уайтхеда, за который писатель получил Пулитцеровскую премию. Продюсированием фильма занималась компания Plan B Entertainment, принадлежащая Бреду Питту, не в первый раз поддерживающему проект межрасовой тематики.
Платформа Okko на прошлой неделе представила приключенческий фильм "Пальма" режиссёра Александра Домогарова-младшего. Он же написал сценарий картины, вдохновлённый реальными событиями: в 1976 году оставленная в аэропорту овчарка два года ждала своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолёт. К этому сюжету Домогаров добавил элементы семейной драмы: после смерти матери маленький Коля переезжает жить к отцу, и им обоим предстоит узнать друг друга, чтобы стать настоящей семьёй. В нежной истории о преданности, дружбе и любви сыграли Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов, Павел Майков, Ян Цапник и другие замечательные артисты. Фильм снимался совместно с Японией, и у него есть версия, в которой задействованы японские актёры. В японский прокат "Пальма" выйдет летом 2021 года под названием "История Акиты и Пальмы".
Новые поступления фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатры на сайте "Видеопункт"
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