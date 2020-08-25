Награды актерам на Берлинском кинофестивале в 2021 году впервые будут иметь гендерно-нейтральные формулировки. Берлинале откажется от вручения призов лучшему актеру и актрисе: вместо них будет вручаться "Серебряный медведь" за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана

S_Kohl / DepositPhotos Кроме того, больше не будет вручаться награда имени первого директора Берлинале Альфреда Бауэра. Теперь это будет просто "Приз жюри"

DenisMakarenko / DepositPhotos

Награды актерам на Берлинском кинофестивале в 2021 году впервые будут иметь гендерно-нейтральные формулировки. Берлинале откажется от вручения призов лучшему актеру и актрисе: вместо них будет вручаться "Серебряный медведь" за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана, говорится на сайте смотра.

Организаторы кинофестиваля считают, что такое решение станет сигналом к повышению осведомленности о гендерных аспектах в киноиндустрии . Кроме того, больше не будет вручаться награда имени первого директора Берлинале Альфреда Бауэра. Теперь это будет просто "Приз жюри".

За несколько недель до открытия юбилейного 70-го Берлинале в феврале 2020 года еженедельник Die Zeit опубликовал статью о том, что во времена Третьего рейха Бауэр работал референтом в управлении культуры министерства народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса, напоминает . В основу публикации издания легли документы, случайно обнаруженные киноведом-любителем в Федеральном архиве в Кобленце.

Согласно выводам Die Zeit, Бауэр вряд ли принимал решения о создании пропагандистских антисемитских фильмов, увольнял неугодных режиссеров и лишал работы евреев, однако он, "несомненно, тоже определял" и "бюрократически оформлял" национал-социалистическую политику в области кинематографа. Сам Бауэр утверждал, что был лишь техническим работником, прикрепленным к киностудии.

Альфред Бауэр возглавлял оргкомитет Берлинале с 1951-го по 1976 годы. Названная в его честь награда вручалась с 1987 года за "открытие перспектив в кинематографе". В свое время ее получили советские и российские режиссеры Вадим Абдрашитов, Александр Рогожкин и Марлен Хуциев. Оргкомитет Берлинале обещает позже опубликовать результаты исторического исследования относительно прошлого Бауэра при нацизме.

Берлинский кинофестиваль планируется провести 11-21 февраля 2021 года в привычном формате с соблюдением правил безопасности, которые будут актуальны на тот момент. Международное жюри конкурса присудит восемь наград: "Золотого медведя" за лучший фильм, приз большого жюри "Серебряный медведь", "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру, лучшую главную роль, лучшую роль второго плана, лучший сценарий, за выдающийся художественные достижения, а также приз жюри.