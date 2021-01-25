Союз кинематографистов России "КиноСоюз" осудил уголовное преследование оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с корррупцией Алексея Навального, а также его соратников. Заявление союза опубликовано на его сайте.

"Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность - тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь", - говорится в распространенном в понедельник, 25 января, заявлении организации. На эту публикацию обратила внимание DW.

Авторы заявления подчеркивают, что, несмотря на неполитический характер их профессиональной деятельности, не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране. "В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме - форме независимого документального расследования", - отмечают авторы.

Несколько десятков известных и именитых российских кинематографистов указывают на "огромный резонанс" фильмов Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией.

По словам авторов заявления, расследования "Чайка", "Он вам не Димон", "Дворец для Путина" увидели больше зрителей, чем любой отечественный блокбастер.

Обращение подписали режиссеры Виталий Манский, Андрей Прошкин, Рустам Ибрагимбеков, Борис Хлебников, глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, драматурги Александр Гельман и Юлия Глезарова, а также многие другие.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вечером 17 января прилетел на самолете из Германии, где лечился после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционного политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину". Юристы считают, что суд своим решением грубо нарушил нормы российского закона и международного права.

Попытки оппозиционеров протестовать против решения суда и поддержать Навального были подавлены полицией. В Москве, Петербурге и других городах к вечеру 18 января были задержаны десятки человек.

На следующий день, 19 января, ФБК опубликовал расследование о дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его стоимость оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Ролик с расследованием за сутки набрал больше 33 миллионов просмотров и почти 2,5 млн "лайков". К настоящему времени видео набрало почти 88 млн просмотров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование ФБК, назвал его "чушью и компиляцией", а также "лохотроном". Авторов расследования представитель Кремля назвал "жуликами", которые пользуются доверчивостью граждан, перечисляющих им пожертвования. Владимир Путин назвал фильм ФБК "промывкой мозгов".

В обществе между тем набирает обороты кампания в поддержку Алексея Навального. Его освобождения добиваются журналисты, музыканты, писатели, политики и блогеры. Позже к ним присоединились и спортсмены, которые обычно далеки от политики или в своих выступлениях поддерживают власть.

Редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.org петицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием (по утверждению оппозиционера, его отравила ФСБ по приказу Путина). "Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом", - говорится в петиции.

23 января по всей стране прокатилась волна протестов. По оценке руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, в 110 городах суммарно приняли участие в акциях протеста 23 января около 300 тысяч человек. В Москве, по данным Reuters, протестовало 40 тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", сотрудники правоохранительных органов в ходе подавления протестов задержали только в столице 1455 человек, а всего по России было задержано 3711 человек в связи с проводимыми акциями.

СМИ также пишут, что политические события последних дней раскалывают и ту часть культурной элиты, которая до сих пор проявляла лояльность. Перед протестами 23 января певец Филипп Киркоров призвал соотечественников сплотиться вокруг национального лидера Владимира Путина. "Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером", - написал он в Instagram. Артист добавил, что "уже был один "немецкий" пациент" и "все помнят, к чему это привело" (вероятно, имелся в виду Владимир Ленин, а также пущенная в оборот Кремлем формулировка "берлинский пациент", относящаяся к Навальному).

"Как бы был прекрасен мир, где каждый занимался своим делом, МИД налаживал отношения, а не набрасывался на людей, партнеры договаривались, а люди бы собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и прочих шабашах… Руками некоторых дровосеков летят щепки человеческих жизней, не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких "умников", - добавил Киркоров.

После этого стало известно, что бывшая жена Киркорова певица Алла Пугачева отписалась от него и подписалась в Instagram на Алексея Навального. Об этом сообщила "Фонтанка".