Большого зал Хогвартса в серии художественных фильмов про Гарри Поттера

Marek Kosniowski / Wikipedia

Сериал по мотивам "Гарри Поттера" может появиться на стриминговой платформе HBO Max. Правда обсуждения, связанные с его созданием, пока находятся на самом раннем этапе, сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

Слухи о создании сериала циркулируют давно, однако сейчас, как пишет издание, планы начинают реализовываться. Сообщается, что обсуждения ведутся с несколькими сценаристами, при этом проект находится на самой ранней стадии. О каком периоде из жизни Гарри Поттера пойдет речь, пока неизвестно.

Представители HBO Max, так же как и представители студии Warner Bros., на запрос Variety официально сообщили, что в данный момент нет планов по съемкам сериала.

A #HarryPotter TV series is in the works at HBO Max, but there is no writer or talent attached. It's unclear what part of the Wizarding World the show would focus on, if it moves ahead https://t.co/re86ntLeyY pic.twitter.com/FK5dGGrg7l — Variety (@Variety) January 25, 2021

Серия книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан К. Роулинг является одной из самых популярных в истории: семь книг этой серии были проданы тиражом более 500 миллионов экземпляров по всему миру. Затем они были адаптированы для создания франшизы из восьми фильмов, которая собрала в мировом прокате почти 8 миллиардов долларов.