Большого зал Хогвартса в серии художественных фильмов про Гарри Поттера
Marek Kosniowski / Wikipedia
Большого зал Хогвартса в серии художественных фильмов про Гарри Поттера
 
 
 
Большого зал Хогвартса в серии художественных фильмов про Гарри Поттера
Marek Kosniowski / Wikipedia

Сериал по мотивам "Гарри Поттера" может появиться на стриминговой платформе HBO Max. Правда обсуждения, связанные с его созданием, пока находятся на самом раннем этапе, сообщает Variety со ссылкой на свои источники.

Слухи о создании сериала циркулируют давно, однако сейчас, как пишет издание, планы начинают реализовываться. Сообщается, что обсуждения ведутся с несколькими сценаристами, при этом проект находится на самой ранней стадии. О каком периоде из жизни Гарри Поттера пойдет речь, пока неизвестно.

Представители HBO Max, так же как и представители студии Warner Bros., на запрос Variety официально сообщили, что в данный момент нет планов по съемкам сериала.

Серия книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан К. Роулинг является одной из самых популярных в истории: семь книг этой серии были проданы тиражом более 500 миллионов экземпляров по всему миру. Затем они были адаптированы для создания франшизы из восьми фильмов, которая собрала в мировом прокате почти 8 миллиардов долларов.