В Москве в своей квартире на Хорошевском шоссе найден мертвым актер, стендапер, участник шоу на ТНТ Александр Шаляпин.

"Да, это правда. Он вскрыл себе вены, находился в депрессии", - рассказала "МБХ медиа" директор артиста Мария Малякина. Она добавила, что давно не общалась с Шаляпиным, так как в последнее время он был на реабилитации, проходил лечение.

Александр Шаляпин был известен как участник Stand Up Show, а также по ролям в таких фильмах как "Бумер-2", "Глухарь-2", "Женщины против мужчин", а также в сериалах "Бессонница", "Временно недоступен", "Крапленый", "Карпов" и многих других. Всего на его счету более 50 картин.

Юморист Гарик Харламов в своем Instagram сообщил, что Шаляпин "ушел сам".

"Молодой и перспективный комик. Человек, который дарил смех, не смог рассмешить самого себя. Не зря говорят, что смех продлевает жизнь тем, кто смеется, и укорачивает тем, кто смешит. Мы были знакомы. Очень жаль. Светлая память", - написал шоумен.

◼️ В Москве скончался комик Александр Шаляпин. Его тело обнаружила дома жена. СМИ писали, что Шаляпин уже долгое время был в депрессии и боролся с алкогольной зависимостью.



18+ pic.twitter.com/F6c8NsDjrO — Москва 24 (@infomoscow24) January 25, 2021

41-летний артист свел счеты с жизнью, страдая депрессией, он также лечился от алкоголизма, сообщает РЕН ТВ. 21 января артист вернулся домой после очередного курса лечения. У него произошел серьезный разговор с 31-летней супругой Анастасией, после чего та отправилась на дачу, а он остался дома.

В ночь на 25 января его супруга вернулась в столицу. Открыв своим ключом дверь в квартиру на Хорошевском шоссе, Анастасия увидела капли крови. Девушка сразу позвонила соседу, и вместе они вошли в квартиру, где обнаружили тело Шаляпина. Девушка сообщила полиции, что ее супруг страдал алкоголизмом на протяжении 20 лет. Последние 7 лет он периодически проходил лечение в белгородской клинике.

Первый брак комика закончился разводом, от первой супруги у артиста подрастает дочка. В сентябре 2018 года он женился на Анастасии.