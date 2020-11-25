Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт и его супруга госпитализированы с коронавирусом. Директор театра Мамед Агаев сообщил, что это произошло еще 23 ноября, болезнь у обоих протекает в легкой форме, сообщает РИА "Новости".

"Действительно у папы этот жуткий ковид, но в очень легкой форме - легкий кашель, температура небольшая. У мамы вообще бессимптомно", - рассказал в Instagram сын артиста телеведущий Михаил Ширвиндт. Он пояснил, что супругов решили поместить в больницу учитывая их возраст.

"Конечно, мы не будем делать из Александра Анатольевича умирающего Пушкина, но следить за его состоянием будем. Состояния никакого критического нет. И всем нужно успокоиться", - сказал Михаил Ширвиндт ТАСС.

Ряд СМИ ранее сообщили, что знаменитый артист находится в тяжелом состоянии. По словам Ширвиндта-младшего, "это стало уже традицией для желтой прессы - как только папа идет в поликлинику лечить коленку, его сразу же "госпитализируют в тяжелом состоянии". Директор Театра сатиры предположил в беседе с РБК, что Ширвиндта выпишут "к пятнице или к понедельнику".