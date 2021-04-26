В Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre в ночь с воскресенья на понедельник прошла 93-я церемония награждения лауреатов премии американской киноакадемии "Оскар"

DepositPhotos / AndrewLozovyi Фильм "Земля кочевников" стал триумфатором "Оскара-2021"

20th Century Studios Russia / Youtube.com

В Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre в ночь с воскресенья на понедельник прошла 93-я церемония награждения лауреатов премии американской киноакадемии "Оскар". Трансляцию вел телеканал ABC.

Из-за пандемии коронавируса было задействовано несколько площадок, поэтому номинанты и зрители находились на территории исторического железнодорожного вокзала Union Station. Церемония должна была состояться 28 февраля 2021 года, но ее пришлось перенести на фоне пандемии коронавируса.

Обладателем "Оскара" в номинации "Лучший фильм" стала лента "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Эта картина обошла такие ленты, как "Отец", "Иуда и черный мессия", "Манк", "Минари", "Девушка, подающая надежды", "Звук металла" и "Суд над чикагской семеркой". Режиссер поблагодарила академию за награду и номинантов этого года, а также некоторых настоящих кочевников, задействованных в съемках фильма. "Спасибо, что научили нас силе стойкости и надежды и напомнили, как выглядит настоящая доброта", - сказала Чжао.

Сама она получила награду в категории "Лучший режиссер", став второй женщиной-режиссером в истории награды, удостоившийся статуэтки. Ее соперниками были Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк"), Ли Айзек Чун ("Минари") и Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды").

"Nomadland" took home the coveted best picture award while Anthony Hopkins and Frances McDormand won best actor and actress in a leading role. https://t.co/nifOp1fag3 #Oscars — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Главная роль в фильме "Земля кочевников" досталась обладательнице двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд. Ее героиня - 60-летняя женщина Ферн, остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Единственный выход - погрузить свои вещи в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка. Кинолента ранее победила в четырех номинациях Британской академии BAFTA, получила премию "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, премию зрительских симпатий Кинофестиваля в Торонто и "Золотой глобус".

Энтони Хопкинс получил "Оскар" в номинации "лучший актер" за роль в фильме "Отец". Его соперниками были Риз Ахмед ("Звук металла"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Гари Олдман ("Манк") и Стивен Ян ("Минари"). Это второй "Оскар" в карьере Хопкинса. Первую награду он получил за роль маньяка Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят". 83-летний валлийский актер не смог присутствовать на церемонии, поэтому ее забрал от имени победителя актер Хоакин Феникс. Фильм "Отец" также получил награду за лучший адаптированный сценарий.

"Оскар" в номинации "лучшая актриса" получила Фрэнсис Макдормэнд за роль кочевницы Ферн в "Земле кочевников". На награду в данной категории также претендовали Кэри Маллиган за главную роль в фильме "Девушка, подающая надежды", Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей") и Виола Дэвис ("Ма Рейни: мать блюза").

Эмиральд Феннел получила кинопремию за лучший оригинальный сценарий к ее дебютному фильму "Девушка, подающая надежды", обойдя такие картины, как "Иуда и черный мессия", "Минари", "Звук металла", "Суд над чикагской семеркой". Главная героиня этой истории хочет отомстить за свою лучшую подругу, ставшую жертвой изнасилования. Феннел рассказала, что фильм был снят всего за 23 дня. Она поблагодарила команду и исполнительницу главной роли Кэри Маллиган.

Кинопремию в номинации "Лучший актер второго плана" завоевал Дэниел Калуя за роль в фильме "Иуда и черный мессия" (2021) режиссера Шаки Кинга. В биографической драме он сыграл лидера радикальной организации "Черные пантеры" Фреда Хэмптона. Ранее за роль в этом же фильме он был удостоен премии "Золотой глобус", премии Американской Гильдии киноактёров и награды Британской академии BAFTA. Его соперниками стали Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами"), Пол Раджи ("Звук металла") и Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия").

Daniel Kaluuya accepts the #Oscar for Best Actor in a Supporting Role: "There's so much work to do, guys." #Oscars https://t.co/5MWR9oTWsq pic.twitter.com/b0RTBWfAz2 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

"Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" получила Юн Ё Джон. Роль бабушки Сунджи в фильме "Минари" Ли Айзека Чуна принесла ранее актрисе премию Британской академии BAFTA и премию гильдии киноактеров США. В основе сюжета фильма лежит история о переезде южнокорейской семьи в Америку.

Yuh-Jung Youn won the Academy Award for best supporting actress for her performance in "Minari" at the 2021 #Oscars on Sunday. https://t.co/RU0JeotLUr — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Лучшим анимационным фильмом стал фильм "Душа" студии Pixar. Мультфильм также получил награду за лучшую музыку. Фильм рассказывает о школьном учителе музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавшим выступать в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает, а в посмертии становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может отправиться на Землю. Награда в номинации "Лучшая песня" досталась H.E.R. за композицию "Fight for You" из фильма "Иуда и черный мессия".

"Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" получила комедийно-драматическая картина "Еще по одной" Томаса Винтерберга. История четырех друзей, которые решают проверить теорию, согласно которой человеку для здоровья нужно немного алкоголя. Фильм ранее удостаивался премий Британской киноакадемии (BAFTA) и Сезар, а также получил четыре награды Европейской киноакадемии (в том числе за лучший фильм и режиссуру) и три приза международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания). Его соперниками на премии "Оскар" были картины "Лучшие дни", "Коллектив", "Человек, который продал свою кожу" и "Куда ты идешь, Аида?". Фильм "Манк" получил награды в номинациях "Лучший оператор" и "Лучший художник-постановщик", а фильм "Довод" Кристофера Нолана удостоился награды за лучшие визуальные эффекты.