Главной онлайн-премьерой российских платформ на прошедшей неделе стала "Земля кочевников" режиссёра Хлои Чжао, чьи перспективы на "оскаровский" триумф обсуждались несколько месяцев. Картина не вышла в лидеры по числу номинаций (эта честь выпала фильму "Манк"), но была номинирована в шести категориях, включая самые важные для смотрящей публики "лучший фильм", "лучшая актриса" (Фрэнсис МакДорманд) и "лучший режиссёр". Ещё в сентябре 2020 года фильм получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале, где, собственно, и состоялась его премьера. А в феврале нынешнего года картина удостоилась четырёх номинаций на премию "Золотой глобус", получив две самые престижные награды в категориях "Лучший драматический фильм" и "Лучший режиссёр". Кроме того влиятельнейшие американские киноогранизации включили его в список десяти лучших фильмов 2020 года, а на платформе Rotten Tomatoes фильм дошёл до отметки 94%. Таким образом, история возрастной американки, купившей после увольнения фургон, чтобы жить и путешествовать по стране в поисках работы, стала самым титулованным, рейтинговым и упоминаемым кинопроектом последнего полугодия. Российский кинокритик Андрей Плахов писал, что в фильме "соединились три незаурядные женщины - автор документального исследования о современных кочевниках Джессика Брудер, режиссёр Хлоя Чжао, несмотря на молодость и дальневосточные культурные корни уже успевшая прослыть знатоком Америки, а также знаменитая актриса Фрэнсис Макдорманд". Очевидно, что такую работу многие захотят посмотреть, независимо от своих жанровых предпочтений.

Кейт Уинслет вернулась в многосерийные проекты в новой детективной драме "Мейр из Исттауна", премьера которой состоялась на платформе Amediateka. В небольшом городке американского штата Пенсильвания произошло жестокое убийство. Главная героиня расследует преступление, параллельно восстанавливая жизнь после сильных потрясений и борясь с серьёзными эмоциональными проблемами. Картины американской провинции с элементом некоторой безысходности, психологическая драма и классическая детективная основа, когда подозреваемыми становятся все жители, задают тон нового проекта. А реализуют качественный сериальный продукт, кроме оскароносной Уинслет, Эван Питерс ("Американская история ужасов"), Джин Смарт ("Хранители"), Энгаури Райс ("Чёрное зеркало"), Джулианна Николсон ("Чужак") и режиссёр проекта Гэвин О'Коннор, который работал с остросюжетными фильмами и сериалами различных тематических спектров. Критик Татьяна Алешичева писала, что именно участие Кейт Уинслет делает классическую схему провинциального расследования продуктом более высокого уровня: "Превратить навороченный, густонаселённый и пухнущий от избытка сюжетных линий детектив в драму и в собственный бенефис - актёрская задача одного уровня, но Уинслет здесь берёт выше, заставляя историю пересобраться из разнообразных клише вокруг её героини и ожить".

И ещё в одной онлайн-премьере прошлой недели главную роль исполнила Кейт Уинслет. Действие фильма "Аммонит", вышедшего в онлайн-кинотеатрах Okko и Megogo, происходит в Великобритании середины XIX века. Палеонтолог Мэри Эннинг, в исполнении Уинслет, вынужденно стала компаньонкой для малознакомой молодой женщины, которую сыграла ирландская и американская актриса Сирша Ронан. Между двумя женщинами, вынужденными всегда строить свою жизнь в исключительно мужском мире, возникает роман. Сама романтическая история придумана талантливыми сценаристами, а вот коллекционер окаменелостей и палеонтолог-любитель Мэри Эннинг - реальное историческое лицо, автор работ, изменивших научное представление об истории Земли. Она всю жизнь боролась с нуждой и старалась активно участвовать в научной жизни, что было непросто, если ты не богатый мужчина-англиканин. Сюжет фильма и его оформление не у всех вызвали интерес, но актёрский дуэт двух звёзд привлёк безусловное внимание публики и критики.

Захватывающая драма "Иуда и чёрный мессия", частично основанная на реальных событиях, вышла в четырёх онлайн-кинотеатрах в преддверии вручения главной кинопремии года. Фильм о том, как мошенник средней руки, чтобы избежать тюрьмы, стал внедрённым агентом в банде "Чёрных пантер", также попал в этом году в число номинантов на премию "Оскар". В одной из рецензий его назвали "бойким политическим триллером о предательстве библейского масштаба и запоздалом раскаянии". Американская леворадикальная организация, заявлявшая своей целью вооружённую борьбу за гражданские права чернокожего населения, была активна 1960-1970-е годы, а впоследствии не раз попадала в сферу внимания кинематографистов - от фильма "Пантера" до "Суда над чикагской семёркой". Главный герой нового фильма Уильям О'Нил, попавший в руки властей и внедрённый в банду, стал предателем и причиной гибели доверившегося ему лидера левых активистов Фреда Хэмптона, что и отражено в названии картины. Отражающее американские исторические реалии и общественный конфликт кинопроизведение, вероятно, вызовет чуть меньше интереса у российского зрителя, чем у заокеанского, но всё-таки речь идёт о хорошо скроенном политическом триллере, и номинации на престижную премию получены им не только из-за политической повестки.

Из привлёкших внимание зрителей отечественных премьер легальных онлайн-кинотеатров можно отметить фильм "Пара из будущего", вышедший онлайн на платформе Start. В фантастической комедии снялись востребованные звёзды Сергей Бурунов и Мария Аронова, изобразившие пару, желающую развестись и попадающую из будущего в наше настоящее - из 2040 года в 2020-й - с задачей предотвратить этот брак и скорректировать будущее. Эта новая работа Алексея Нужного (создателя фильмов "Я худею", "Громкая связь", "Обратная связь") вышла в оффлайн прокат также недавно - в марте. Критики пишут, что даже для комедийного фильма сюжетные натяжки и временные парадоксы уж очень заметны, но отмечают удачно подобранный актёрский ансамбль и увлекательную игру Бурунова и Ароновой, а некоторые даже нашли в новинке элементы "киберпанковой сатиры". Зрители, хотя тоже успели поругать сценарий и сюжетные накладки, в целом отнеслись к комедии благосклонно.

На четырёх платформах состоялась онлайн-премьера приключенческого фэнтези "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли. Фильм снял по собственному сценарию создатель "Обители зла" Пол У. С. Андерсон. По сюжету капитан армии США Натали Артемида попадает во время шторма в некий фантастический "Новый Свет", где люди сосуществуют с разнообразными свирепыми монстрами. Кроме боевито-прекрасной Милы, роли в фильме исполнили тайский актёр Тони Джаа, рэпер T.I., главный Хэлбой кинематографа Рон Перлман и молодой мексиканец Диего Бонета ("Милые обманщицы"). А ещё в фильме есть рогатое подземное чудовище Диабло, стая паукообразных нерсцилл и огнедышащее чудовище Раталос, так что персонажам скучать не приходится всю дорогу. Критики назвали кино классическим безумным экшеном, который найдёт своего благодарного зрителя. Что касается зрительских отзывов, то они вышли смешанными - фильм хвалили за спецэффекты и Милу Йовович, а поругивали за сюжет.

В трёх онлайн-кинотеатрах состоялась премьера американского боевика "Заступник" с неувядающим Лиамом Нисаном. Съёмки картины прошли в различных частях США, хотя и продолжались менее месяца. Как сказал режиссёр Роберт Лоренц: "Мы хотели дать зрителям почувствовать разительный контраст между безжизненным, унылым ландшафтом юго-запада в начале фильма и зеленеющим сердцем Америки в финале". Критики про ландшафтные контрасты ничего особенно не написали, а актёрскую игру ветерана острого сюжета Нисана оценили достаточно высоко. Правда, существенно прохладней отнеслись к сюжету про бывшего снайпера, которому чувство справедливости не даёт насладиться заслуженным отдыхом. Зрители также отметили хороший актёрский уровень и достоверность персонажей, но остались не вполне довольны конструкцией сюжета, наградив новинку не провальными, но довольно средними рейтингами.

В трёх онлайн-кинотеатрах появился новый драматический триллер "Трафик", в котором главные роли исполнили Гари Олдман, Эванджелин Лилли ("Остаться в живых") и Арми Хаммер ("Социальная сеть"). В фильме заявлены три сюжетные линии: история о наркоторговце, организовавшем масштабную контрабандную операцию, о потерявшей сына женщине-архитекторе и о профессоре университета, работающим на фармкомпанию, которая хочет выпустить на рынок новое обезболивающее. Наркотрафик - настоящий главный герой фильма (хотя в оригинале картина называется "Кризис"), и он показан как некая данность, обеспеченная продажными правоохранителями, транснациональными компаниями и прочими коррумпированными и жадными институтами. В новом кино им противостоят одиночки, которые действуют эффектно, и, на взгляд критиков, слишком эффективно, чтобы быть достаточно достоверными. Фильм не стал суперуспешным, но собрал неплохую кассу в США, и получил от критиков и зрителей оценки выше средних.

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