Опубликован тизер нового фильма Стивена Спилберга - экранизации классического мюзикла "Вестсайдская история". На российские экраны картина выйдет 9 декабря, передает RTVi.
Фильм расскажет о подростках Тони и Марии в Нью-Йорке 1950-х годов, которые состоят в разных уличных бандах, но несмотря на это влюбляются друг в друга.
Новая картина Спилберга - вторая экранизация основанного на пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" бродвейского мюзикла, премьера которого состоялась в 1957 году. Спустя четыре года его экранизировали Джером Роббинс и Роберт Уайз. Фильм получил 10 "Оскаров".
В мюзикле Стивена Спилберга роль Марии играет дебютантка Рэйчел Зиглер, которую выбрали на открытом кастинге, где участвовали 30 тысяч кандидаток. Роль Тони исполнит Энсел Элгорт, известный по главной роли в "Малыше на драйве".
"Вестайдская история" должна была выйти в декабре 2020 года, но из-за пандемии ее отложили на год.