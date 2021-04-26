Кадр из фильма "‎Вестсайдская история"

20th Century Studios / YouTube

Опубликован тизер нового фильма Стивена Спилберга - экранизации классического мюзикла "‎Вестсайдская история". На российские экраны картина выйдет 9 декабря, передает RTVi.

Фильм расскажет о подростках Тони и Марии в Нью-Йорке 1950-х годов, которые состоят в разных уличных бандах, но несмотря на это влюбляются друг в друга.

Новая картина Спилберга - вторая экранизация основанного на пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" бродвейского мюзикла, премьера которого состоялась в 1957 году. Спустя четыре года его экранизировали Джером Роббинс и Роберт Уайз. Фильм получил 10 "‎Оскаров".

В мюзикле Стивена Спилберга роль Марии играет дебютантка Рэйчел Зиглер, которую выбрали на открытом кастинге, где участвовали 30 тысяч кандидаток. Роль Тони исполнит Энсел Элгорт, известный по главной роли в "‎Малыше на драйве".

"‎Вестайдская история" должна была выйти в декабре 2020 года, но из-за пандемии ее отложили на год.