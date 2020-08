Во Франции книгу Агаты Кристи "Десять негритят" переиздали под новым названием "Их было десять", убрав из текста все упоминания слова "негр". Такое решение принял внук английской писательницы Джеймс Причард. Возглавляемая им компания Agatha Christie Limited владеет правами на произведения королевы детектива.

По мнению Причарда, во времена написания книги язык был другим, и использовались слова, которые "сейчас забыты". Он считает, что Агата Кристи хотела прежде всего развлечь своих читателей, не желая никого обидеть своими словесными оборотами. "Мы больше не должны использовать слова, которые могут причинить вред. Это поведение, которое следует принять в 2020 году", - сказал потомок писательницы радиостанции RTL.

Из детектива убрали все 74 упоминания слова "негр", заменив его словом "солдат". Негритянский остров, на котором разворачивается действие книги, переименован в Солдатский. "Для нас это не просто изменение названия - это целый перевод, который нужно отредактировать изнутри, нам пришлось адаптировать содержание книги к этому изменению названия", - отметила генеральный директор книжной серии Livre de Poche Беатрис Дюваль. На сам сюжет это не повлияло.

Причард отметил, что история основывается на популярной детской считалке, которую сочинила не Кристи. "Я почти уверен, что первоначальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании оно было изменено в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его повсюду", - объяснил внук писательницы.

Действительно, в США название романа -"И никого не стало" (And Then There Were None) - с самого начала отличалось от оригинала, а негритят в тексте заменили солдатиками или индейцами. Некоторые американские переиздания книги в 60-80-х годах назывались "Десять маленьких индейцев" (Ten Little Indians). Британские издания носили оригинальное название "Десять негритят" (Ten Little Niggers) с момента выхода книги в1939 году и вплоть до 1985 года. Компания-правообладатель Agatha Christie Limited использует только американский вариант названия. "Десять негритят" - самая продаваемая книга Агаты Кристи, во всем мире вышло более 100 миллионов ее копий.