Кабинет министров Украины на заседании в среду внес на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБО) решение о санкциях против 11 деятелей культуры Российской Федерации, им будет запрещен въезд в страну на три года

Кабинет Министров Украины

Кабинет министров Украины на заседании в среду внес на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБО) решение о санкциях против 11 деятелей культуры Российской Федерации, им будет запрещен въезд в страну на три года.

"Внести в трехдневный срок на рассмотрение СНБО Украины предложения относительно введения сроком на три года персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по списку", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина Украины.

Санкции предлагается ввести против Владимира Вдовиченкова, Жанны Эппле, Ольги Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Анастасии Сланевской (Слава), Евгения Стычкина, Ярослава Сумишевского, Павла Трубинера и Алексея Чадова.

Как следует из распоряжения правительства, санкции вводятся за "демонстративное умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь и выезд из нее". Кроме того, указанные граждане РФ обвиняются в "осуществлении деструктивных действий в ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа путем реализации попыток формирования соответствующего общественного мнения".

В документе предлагается отменить визы этих граждан для въезда на Украину, а также запретить им въезд в страну.

Как подчеркнул заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко, перечисленные 11 деятелей культуры РФ пренебрегают законами Украины, а также международным правом, "откровенно пренебрегая суверенитетом и территориальной целостностью страны.

В связи с этим МИД Украины намерен обратиться в компетентные органы Европейского Союза, а также Соединенных Штатов Америки, Канады и других государств с целью рассмотрения ими вопрос с о введении аналогичных ограничительных мер против 11 российских граждан.

Напомним, ранее украинские власти запрещали въезд в страну многим российским артистам из-за посещения Крыма. Кроме того, министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.