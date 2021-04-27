Режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 43-го Московского международного кинофестиваля на Пушкинской площади, 22 апреля 2021 года

АГН "Москва" / Денис Гришкин

23 апреля в рамках 43-го Московского кинофестиваля в Доме кино должна была состояться премьера короткометражного фильма Севы Галкина "Фанаты" о скинхедах, охотящихся на представителей ЛГБТ-сообщества. Однако показ картины запретили без всякого внятного объяснения.

Как пишет BFM, сюжет картины основан на реальной истории о том, как двое московских ультраправых в 2016 году охотились за представителями ЛГБТ-сообщества с целью ограблений и убийств. "По сюжету два парня охотятся на геев, но к середине фильма становится понятно, что у них ещё и друг с другом отношения", - заявил сам Галкин, добавив, что его фильм "исследует кризис маскулинности и последствия гомофобной риторики в государственных СМИ".

Фильм "Фанаты" претендовал на награду за лучший короткометражный фильм на Dublin Independent Film Festival и номинирован за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Осло. Кроме того, фильм попал в программу South Western International Film Festival (Канада), NewFilmmakers Los Angeles (США) и ЛГБТ-кинофестиваля в Любляне (Словения), а также был показан во внеконкурсной программе фестиваля PÖFF Shorts в Таллине.

"Это прогрессивный фестиваль, многие премьеры были спорными и вызывали дискуссии, но не припомню, чтобы так внезапно снимали с программы картину", - заявил редактор портала Film.ru Евгений Ухов. Программный директор Московского кинофестиваля Кирилл Разлогов тоже не объяснил, кто принял такое решение, но, по его словам, оно было мотивировано тем, что испугались "нашествия скинхедов на Дом кино".

"Передо мной стоял выбор: либо я "подставляю" программу и отборщика, либо я по просьбе руководства фестиваля удаляю этот фильм из программы. Я предпочла обойтись наименьшими потерями", - заявила "Открытым медиа" куратор российских программ ММКФ Ирина Павлова. Кто именно из руководителей ММКФ ей звонил, куратор отвечать отказалась.

Источники портала "Сноб" утверждают, что представителям фестиваля звонили из Союза кинематографистов "и визжали в трубку". По их данным, запрет поступил не от ММКФ, а от Союза, который возглавляет Никита Михалков.

Как рассказал режиссер фильма Сева Галкин журналистам "Радио Свобода"*, основой короткометражного фильма стала история двоих скинхедов, которые увлекались историческими реконструкциями и одновременно с этим охотились на представителей ЛГБТ-сообщества.

"Последней их жертвой стал парень из Донбасса, они несколько раз возвращались к его трупу, обливали бензином, пытались сжечь, засовывали петарды, чтобы изувечить его до неузнаваемости. На этом их поймали. Как стало известно желтой прессе, один из парней признался на допросе, что они состояли в романтических отношениях. За эту мысль я и зацепился: два скинхеда, фанаты, состоят в интимных отношениях и в то же время охотятся на богатых геев. Непонятно, что ими двигало, то ли жажда наживы, то ли неприятие самих себя", - заявил Галкин, уточнив, что история представляет собой почти "кальку" с материалов уголовного дела и реальных постов героев на страницах соцсети "ВКонтакте".

Галкин предположил, что фильм сняли с фестиваля из-за "антигей-лобби". "Возможно, кто-то из оргкомитета увидел фильм, услышал, что он побеждает на фестивалях, и настучал Никите Сергеевичу Михалкову: посмотри, что ты тут показываешь. Кто-то из нашего "профсоюза" стуканул", - заявил он. Версию о возможном возмущении скинхендов он назвал несостоятельной, заявив, что Кирилл Разлогов "еще со времен советского Госкино знает, как найти оправдание" и первоначально даже не строил версий, предположив, что фильм сняли с показа из-за использования нецензурной лексики. Галкин также предположил, что власти искусственно привлекают внимание к ЛГБТ-сообществу, создавая очередной образ внутреннего врага.

"Я смотрел на московском фестивале фильм "Жар-птица", где тоже рассказана гомосексуальная история. Если они так боялись, чего же они "Жар-птицу" показали? Для западных фильмов мы делаем вид, что у нас все очень лояльно, а для своих существуют двойные стандарты", - добавил режиссер. Речь идет о полнометражной гей-драме эстонского режиссёра Пеэтера Ребане "Жар-птица", которая участвует в программе ММКФ "Русский след". Действие фильма разворачивается в 1970-е годы в Эстонской ССР и повествует о "сложном и опасном" любовном треугольнике между секретаршей командира авиабазы Луизы, её лучшим другом Сергеем и лётчиком Романом. На сайте ММКФ фабулу осторожно описывают как "опасные отношения", без намека на ЛГБТ.

В начале апреля в Санкт-Петербурге и Москве разгорелся скандал из-за срыва международного фестиваля документального кино "Артдокфест". После того, как на одной его площадке в питерском Доме кино залы опечатал Роспотребнадзор, сеансы фестиваля отменила и другая площадка - Открытая киностудия "Лендок". Туда к моменту несостоявшегося показа приехали полиция и Роспотребнадзор.

Сотрудник полиции сообщил, что в отделение Адмиралтейского района поступило заявление от некоего гражданина о том, что здесь нарушаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Назвать имя заявителя он отказался. Через час полиция и Роспотребнадзор уехали, заявив об отсутствии нарушений или претензий к организаторам фестиваля. Позднее правоохранители сообщили, что автором заявления, из-за которого они явились в Дом кино, был ультраконсервативный деятель Тимур Булатов (Исаев) - в его заявлении, по данным полиции, говорилось, что он подозревает фестиваль в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

"Новая газета" отмечает, что причиной инцидентов стал возможный показ картины "Тихий голос" Река Валерика, который рассказывает о молодом спортсмене Хавадже, который бежал в Бельгию из-за угрозы убийства со стороны родного брата, узнавшего о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Накануне Валерику в соцсетях угрожали "лишить его голоса", он попросил отменить зум-встречу после показа.

4 апреля на "Артдокфест" в Москве пришел неизвестный, представившийся Сулиманом, и попросил пообщаться с руководством фестиваля. В ходе беседы с программным директором Викторией Белопольской и режиссером Виталием Манским он предложил снять с показа фильм "Тихий голос", а также пообещал привлечь к решению вопроса неназванного депутата или представителя власти. "В Чечне недовольны. Если фильм покажут, будут серьезные последствия", - передают его слова организаторы фестиваля.

Белопольская и Манский объяснили "Сулиману", что картину нельзя снять с показа, так как программа одобрена Минкультом РФ и билеты на фильм проданы. "Сулиман", по словам собеседников "Новой газеты", уточнил, какая сумма денег поможет снять фильм с программы и компенсировать зрителям потраченные на билеты деньги. По его мнению, картина Валерика "нарушает права чеченцев" и задевает их менталитет, так как в Чечне "нет геев". Он также пообещал "решить вопрос" с Минкультом.

Похожий на "Сулимана" человек из Грозного ведет соцсети под именем Сулиман Шамаев. На его страницах есть фото автомобиля Toyota с номерами КРА на щитке Госдумы РФ (популярное в Чечне буквенное обозначение, которое некоторые расшифровывают как "Кадыров Рамзан Ахматович"). Кроме того, у него есть совместные фото с депутатом Госдумы РФ Ахмедом Догаевым. В Instagram Шамаев называет себя помощником депутата ГД и экс-министра печати ЧР Шамсаила Саралиева. Впоследствии стало известно, что "Тихий голос" был снят с показа "под давлением обстоятельств".