Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube

Till Lindemann / YouTube

Клип немецкого музыканта и фронтмена рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube.

Песня Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Он рассказывает о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена: главную роль в фильме сыграл Павел Прилучный. Впервые композиция, созданная в 1939-м году, прозвучала в фильме "Истребители" в исполнении певца и актера Марка Бернеса.

"Тилль сам пришел ко мне с предложением исполнить эту песню. Думаю, потому что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тиль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама. И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а "Любимый город" будет лейтмотивом этой картины", - заявил режиссер фильма в интервью "Комсомольской правде".

"Я уверен в том, что музыка создает мосты между народами и очень благодарен за возможность спеть эту песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами", - заявил Линдеманн РИА "Новости". В клипе он поет песню и играет с маленьким самолетиком, воображая себя пилотом истребителя.

Ранее немецкий рокер не раз обращался к российским поклонникам на русском во время концертов и записал в 2019 году песню "Ausländer", в припеве которой произносит на русском языке фразу "Я люблю тебя". Между тем российские поклонники также оценили новую кавер-версию по достоинству. "То чувство, когда немец больше уважает историю, чем некоторые русские люди", "Немец поет намного внятнее, чем наши современные российские поп звезды", "Прочувствовал, душу вложил, это талант. Благодарю", - говорится в комментариях к еще одной версии этого же клипа на Youtube-канале "Россия 1", также собравшей более 620 тысяч просмотров. Еще один комментатор предлагает Линдеманну записать полноценный альбом советских военных песен. Об исполнении Линдеманна одобрительно отозвались и звезды российской эстрады Юрий Лоза и Лев Лещенко.