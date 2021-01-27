Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина, сообщил РИА "Новости" адвокат певца Алексей Добрынин.

В декабре в интервью изданию StarHit Иосиф Пригожин заявил, что в конфликте со Шнуровым готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес своей супруги Валерии. "Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично", - сказал продюсер.

В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("угроза причинения тяжкого вреда здоровью"), считает Алексей Добрынин. "А для того чтобы задиристый господин Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка, мы подали в полицию еще одно заявление - профилактическое", - добавил адвокат Шнурова.

По его словам, по итогам доследственной проверки могут возбудить уголовное дело. Статья 119 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

"Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля", - подчеркнул Добрынин. По его словам, заявление подано начальнику столичного главка МВД России.

Конфликт Шнурова и Пригожина разгорелся еще в мае 2020 года. Тогда продюсер в интервью "Вечерней Москве" заявил, что из-за отмены выступлений артисты, даже самые популярные, бедствуют. "Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", - отметил Пригожин.

Шнуров в ответ опубликовал стихи, в которых назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Он предложил помочь Пригожину "кто чем может на еду", а также пообещал прислать сосиски из "Пятерочки".

Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Пригожин также заявил, что Шнуров неправильно понял его слова: речь шла не столько о нем лично, сколько о тех, кто только начал свою творческую карьеру.

На вопрос РБК, действительно ли Шнуров написал на него заявление в полицию, Пригожин ответил: "Откуда мне знать... Я первый раз слышу об этом заявлении, сотрудники полиции со мной не связывались. Он занимается самопиаром".

В свою очередь адвокат Пригожина Сергей Жорин сообщил о намерении привлечь Шнурова к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. "Шнуров прекрасно понимает, что Иосиф Пригожин - не тот человек, который способен прибегнуть в мерам такого характера. И в момент подачи заявления он понимал, что угрозы его жизни и здоровью нет", - сказал Жорин.

При этом адвокат отметил, что пока ни он, ни клиент не видели заявления Шнурова в полицию. "Возможно своими действиями Шнуров хочет поменять новостную повестку после того, как подвергся критике после "Прямой линии" с президентом", - добавил Жорин.

Напомним, во время традиционной декабрьской пресс-конференции Владимира Путина Сергей Шнуров спросил его, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он задал вопрос "от себя" и поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики.

В ответ президент лишний раз заявил, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.

Выступление Шнурова на пресс-конференции вызвало волну критики. Многие припомнили, что в интервью Юрию Дудю в 2017 году музыкант вел себя политически бескомпромиссно и на вопрос, что бы он сказал Путину, ответил: "Я ему скажу "Хватит!"

Вопросы Шнурова для Путина раскритиковал даже кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. "Какой-же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе - а пустой", - написал Соловьев. Сам Шнуров пояснил, что задавал вопрос про США фактически от лица коллег. "Вопрос я задавал исходя из того, что у нас половина телеканала (RTVi) находится в Америке. Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. <…> Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось", - сказал бывший артист и рок-музыкант, использовавший на сцене образ матерщинника, хулигана и бунтаря, который "рвет шаблон".