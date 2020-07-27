ВСЕ ФОТО Памятник на могиле артиста Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище подвергся изменениям

АГН Москва Статуе артиста приделали другую голову, сделав ее "моложе", после чего монумент оказался ниже прежней версии

АГН Москва Памятник на могиле артиста Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище до реконструкции

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Памятник на могиле артиста Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище подвергся изменениям. Статуе артиста приделали другую голову, сделав ее "моложе", после чего монумент оказался ниже прежней версии. Поклонники артиста раскритиковали подобную замену, отметив, что, несмотря на спорность изначальной скульптуры, которую вдова Высоцкого Марина Влади называла "статуей гнома с озлобленным лицом и гитарой вместо горба", она стала привычной и в какой-то степени даже классической.

В числе критиков оказался актер и коллега Высоцкого по фильму "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский, заявивший в Instagram, что сын артиста Никита Высоцкий "отрезал папе голову". "С живым это сделать не успели, но сейчас - как раз к 40-летию со дня смерти - отрезали голову памятнику на могиле. С новой головой памятник стал на 30 см ниже!" - пишет Садальский.

"Второй памятник больше на Никиту похож. Может, он себе его установил?", - иронизируют комментаторы. Еще один пользователь сравнил новый памятник с образом Безрукова, сыгравшего Высоцкого в фильме и сериале Петра Буслова "Высоцкий. Спасибо, что живой". Впрочем, некоторые другие полагают, что новый памятник больше похож на оригинал, и не видят поводов для критики.

Сам Никита Высоцкий заявил Daily Storm, что принял решение обновить памятник отцу на семейном совете и после беседы с отцовскими друзьями, и не будет обращать внимания на критику. Недовольных преобразившимся монументом Высоцкий назвал "долбаками", не разбирающимися в искусстве.

"Я отвечаю за эту могилу уже 40 лет. Там все, что сделано - не просто с моего ведома, а я в этом участвовал. Для меня это было непростое решение [изменить памятник]. Но мы это реализовали вместе с отцовскими друзьями. Конечно, в первую очередь, с Александром Рукавишниковым [автором монумента - прим.ред.]. Считаю, это правильно и хорошо", - заявил Никита Высоцкий. По его мнению, в интернете люди собираются, чтобы "вылить весь негатив и покритиковать", поэтому к их мнению не следует прислушиваться. "Как мы сделали - так и будет!" - заявил сын артиста.

Комментируя мнение Садальского, Никита Высоцкий заявил, что предыдущая версия монумента была идеологически неправильной для своего времени, поэтому, хотя она благополучно прижилась и простояла долгие годы, ее все же убрали. "Обновленный памятник выглядит по-другому, но неплохо: он стал чуть выше, больше затонирован в бронзу, вылеплена новая голова", - сказал сын поэта. Он также отметил, что ему "плевать на высказывания" Садальского.

"Это тот вариант, который должен был стоять с самого начала. Но по разным причинам - техническим и идеологическим - в таком виде поставить памятник в 1985 году было нельзя. Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, все получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный", - сказал Никита Высоцкий в интервью ТАСС.

Сын артиста отметил, что памятник будет стоять еще долго, к нему будут приходить люди, которые не видели прошлого варианта. "У них не будет такого отношения, как у людей, которые сейчас много лет приходят к могиле и привыкли к прежнему памятнику. Люди будут видеть непредвзято тот образ, который задумал и сделал Рукавишников и который хотела видеть наша семья на могиле моего отца", - заявил Никита Высоцкий.