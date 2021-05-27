Голливудский актер Брэд Питт смог через суд добиться от своей бывшей супруги Анджелины Джоли совместной опеки над детьми

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Голливудский актер Брэд Питт смог через суд добиться от своей бывшей супруги Анджелины Джоли совместной опеки над детьми.

Как сообщает издание Page Six, суд встал на сторону Питта в разбирательствах по делу об опеке, которые длились почти пять лет. Однако решение это пока предварительное, и Джоли может продолжить судебную тяжбу.

"Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы помешать этому", - заявил изданию источник. По его словам, в ходе судебного разбирательства были заслушаны свидетели, эксперты, врачи и другие люди, находившиеся рядом с наследниками знаменитостей.

Сама Джоли заявила, что ведущий дело об опеке судья Джон Одеркирк отказал ее детям в даче показаний. И она считает, что суд "не принял должным образом во внимание" раздел судебного кодекса Калифорнии, в котором говорится, что предоставление опекунства лицу, замеченному в домашнем насилии, вредит интересам ребенка.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. А уже в сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.

В недавнем интервью изданию E! News Daily Pop Анджелина Джоли рассказала, что после разрыва с Брэдом Питтом она так и не вступила в другие отношения. Джоли заявила, что с 2016 года находится в статусе "свободна". "Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет", - отметила актриса. - Я уже долгое время одна".

"У меня шестеро очень способных детей, - отметила она. - Конечно, когда я просыпаюсь, то должна убедиться, что они физически и морально чувствуют себя хорошо. Но, честно говоря, несколько лет назад все изменилось, и уже они думают о том, чтобы с их мамой было все в порядке", - рассказала Джоли.