Голливудский актер Брэд Питт смог через суд добиться от своей бывшей супруги Анджелины Джоли совместной опеки над детьми
Northfoto / DepositPhotos
Голливудский актер Брэд Питт смог через суд добиться от своей бывшей супруги Анджелины Джоли совместной опеки над детьми
 
 
 
Голливудский актер Брэд Питт смог через суд добиться от своей бывшей супруги Анджелины Джоли совместной опеки над детьми
Northfoto / DepositPhotos

Голливудский актер Брэд Питт смог через суд добиться от своей бывшей супруги Анджелины Джоли совместной опеки над детьми.

Как сообщает издание Page Six, суд встал на сторону Питта в разбирательствах по делу об опеке, которые длились почти пять лет. Однако решение это пока предварительное, и Джоли может продолжить судебную тяжбу.

"Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы помешать этому", - заявил изданию источник. По его словам, в ходе судебного разбирательства были заслушаны свидетели, эксперты, врачи и другие люди, находившиеся рядом с наследниками знаменитостей.

Сама Джоли заявила, что ведущий дело об опеке судья Джон Одеркирк отказал ее детям в даче показаний. И она считает, что суд "не принял должным образом во внимание" раздел судебного кодекса Калифорнии, в котором говорится, что предоставление опекунства лицу, замеченному в домашнем насилии, вредит интересам ребенка.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. А уже в сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.

В недавнем интервью изданию E! News Daily Pop Анджелина Джоли рассказала, что после разрыва с Брэдом Питтом она так и не вступила в другие отношения. Джоли заявила, что с 2016 года находится в статусе "свободна". "Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет", - отметила актриса. - Я уже долгое время одна".

"У меня шестеро очень способных детей, - отметила она. - Конечно, когда я просыпаюсь, то должна убедиться, что они физически и морально чувствуют себя хорошо. Но, честно говоря, несколько лет назад все изменилось, и уже они думают о том, чтобы с их мамой было все в порядке", - рассказала Джоли.