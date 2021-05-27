Певица Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine из-за колонки о ее связях с АП и миллиардером Юрием Ковальчуком

Стоп-кадр видео Eurovision Song Contest / Youtube.com Манижа - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях

MANIZHA / Youtube.com

Российская певица Манижа, занявшая 9 место на конкурсе "Евровидение", подаст в суд на издание Wonderzine из-за колонки его главного редактора Юлии Таратуты о возможном "покровительстве" исполнительницы со стороны администрации президента.

В колонке под заголовком "Почему выступление Манижи на "Евровидении" не радует" приводится неподтвержденная информация телеграм-канала "Инфобомба", утверждающего, что Манижу якобы "лоббировали" замглавы администрации президента Сергей Кириенко и бизнесмен, друг президента России Юрий Ковальчук.

"Инфобомба" без ссылки на источники информации сообщила, что Манижа якобы пользовалась покровительством администрации президента благодаря тому, что госкорпорация "Росатом", с которой были связаны первый замглавы АП Сергей Кириенко и сын Юрия Ковальчука Михаил, инвестировала в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане. Подрядчиком проекта был дядя Манижи Акмал Усманов. "На этом подряде стороны якобы так сблизились, что двоюродная сестра Манижи, дочь Акмала Муниса Усманова, даже пошла работать на "Первый канал", а саму Манижу, когда время пришло, отправили на "Евровидение", - говорится в статье Таратуты.

"Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело - комментарии в соцсетях или "бомбы" от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое - профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом. Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи", - написала Манижа в своем Instagram.

Она заявила, что будет требовать подтверждения информации, которую "так легко вбросили в публичную среду". "Разочарована в издании, в которое верила очень много лет. Бесконечно жаль. Клевета не останется безнаказанной", - заключила она.

Таратута заявила телеканалу "Дождь", что в своем тексте ссылалась на информацию других сайтов, которая показалась ей важной в нынешней политической ситуации. "Как на нее реагировать - дело читателей. Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях - будем следить за развитием ситуации", - заключила она.

Манижа - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс "Евровидение" она набрала 39,7%. Ее композиция Russian Woman стала первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на "Евровидении", а ролик с записью выступления Манижи в полуфинале оказался одним из самых популярных.

В итоговом зачете она заняла 9-е место, набрав 204 балла - 100 по итогам зрительского голосования, 104 - от жюри. Певица получала в свой адрес ксенофобные комментарии и угрозы и подверглась критике со стороны отдельных политиков и организаций. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни, а редакция издания "Ветеранские вести" обратилась в СК с просьбой проверить текст на возможные противоправные высказывания, оскорбляющие достоинство русских женщин.