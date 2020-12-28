86-летняя актриса Алиса Фрейндлих попала в больницу в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Как сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник, сейчас она находится в реанимации.

В медучреждении, как передает ТАСС, уточнили, что коронавирусом заразилась заразилась и дочь Фрейндлих - она госпитализирована и находится в обычной палате. Как сообщили РИА "Новости" врачи, Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на ИВЛ, её состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

"По нашей информации, 86-летняя актриса уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. По предварительным данным, у нее обширное поражение легких. Ближайший спектакль БДТ с ней отменен", - пишет Telegram-канал Mash.

В БДТ РБК сообщили, что Фрейндлих находится в реанимационной палате. "В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное", - отметили в театре.

Актер Олег Басилашвили подтвердил в беседе с Daily Storm госпитализацию Фрейндлих, но отказался комментировать информацию об обширном поражении легких. "Слухами не питаюсь", - заявил актер.