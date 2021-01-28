Актер Василий Лановой в роли Абеля Знорко на сцене спектакля «Посвящение Еве» в Государственном академическом театре им. Е.Вахтангова

АГН Москва / Андрей Никеричев

Народного артиста России Василия Ланового, госпитализированного в начале января с коронавирусом, перевели в реанимацию из-за ухудшения самочувствия, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Василий Семенович находится в реанимации под наблюдением врачей. Ночью ему стало хуже, это последствия ковида. Ирина Петровна Купченко, его супруга, тоже находится в больнице", - приводит слова Крока РБК.

Telegram-канал Mash утверждает, что Ланового подключили к искусственной вентиляции легких, он в тяжелом состоянии. Подтверждения этой информации нет. Также сообщается, что за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.

Друг Ланового, композитор Вячеслав Моцардо сообщил ТАСС, что "за 20 дней под капельницей организм артиста ослаб", поэтому его перевели в реанимацию. О госпитализации Ланового стало известно 2 января. Ирина Купченко пояснила, что решение положить ее супруга в больницу было принято из-за его возраста (16 января ему исполнилось 87 лет).

По словам актрисы, у Ланового на КТ обнаружили поражение 5% легких, ему поставили диагноз "пневмония". "Его лечат очень щадяще, гармонично, каждый день будут брать анализ крови. Он останется в больнице как минимум на 10 дней", - сообщила тогда Купченко. У нее самой также подтвердился коронавирус, но без симптомов, она решила остаться в больнице с мужем.