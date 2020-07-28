phodopus / DepositPhotos Российские библиотеки обязали выдавать книги читателям согласно возрастной маркировке, причем из общего доступа в залах нужно будет убрать книги, которые нельзя выдавать детям

phodopus / DepositPhotos

Российские библиотеки обязали выдавать книги читателям согласно возрастной маркировке, причем из общего доступа в залах нужно будет убрать книги, которые нельзя выдавать детям. Это следует из приказа министерства культуры, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Приказ был подписан в декабре 2019 года тогдашним министром культуры Владимиром Мединским, однако опубликован только 27 июля. В нем перечислены правила выдачи и размещения библиотеками книг, в которых содержится информация, запрещенная для распространения среди детей. Это нецензурная брань, порнография, оправдание противоправного поведения, насилия и наркопотребления, а также пропаганда самоубийства.

В соответствии с приказом библиотеки обязаны маркировать книги по возрастным категориям, а также принимать меры по "пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых". Например, книги, не рекомендуемые для детей, можно разместить в отдельной закрывающейся на ключ комнате или в шкафу вне доступа детей. Если в библиотеке есть два и более залов для посетителей, такие книги должны находиться в зале для обслуживания лиц, достигших 18 лет.

Библиотеки для несовершеннолетних обязаны создать условия, "обеспечивающие недоступность для детей размещения информационной продукции, содержащей маркировку "18+" или с текстовым предупреждением "запрещено для детей". Сотрудник библиотеки обязан отказать в выдаче несовершеннолетним книг с маркировкой "18+" и предложить книгу, соответствующую его возрасту.

"Я считаю, что это правильно совершенно. Есть федеральный закон, надо его исполнять. Это те книги, которые могут повлиять на нравственность детей", - заявила Telegram-каналу "Подъем" зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. А писатель Дмитрий Быков заявил, что такая мера лишь приохотит ребенка к чтению.

"Если он не сможет какую-либо книгу получить в библиотеке, он просто купит её или скачает в интернете, но в любом случае прочтет", - прокомментировал Быков, предположив, что в данном случае будет действовать принцип запретного плода. А если библиотеки запретят совсем, дети "ринутся читать с утроенной энергией".

Ранее комитет Госдумы по культуре внес законопроект, по которому предлагается упразднить на произведениях промежуточную маркировку 0+, 6+, 12+, 16+, но сохранить запрет 18+. При этом глава комитета Елена Ямпольская говорила, что из-за неоднозначной трактовки закона о защите детей под запрет попадает русская классика - например, роман "Тихий Дон" Михаила Шолохова носит маркировку 18+.

В 2016 году 15-летнему сыну журналистки Анны Наринской отказались продавать книгу Виктора Гюго "Человек, который смеется" из-за маркировки "16+". При этом книга входила в школьный список литературы на лето. В ответ на пост Наринской другие интернет-пользователи делились похожими историями: детям отказывались продавать книги Милана Кундеры, "Великого Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и даже "Войну и мир".

Издатели же объяснили, что излишняя бдительность продавцов вызвана боязнью столкнуться с проверкой: за ребенком, купившим "запрещенную" книжку, может стоять "дядя с удостоверением". В Тюменской области чиновники посчитали "опасной" сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" без возрастной маркировки, которая продавалась в местном книжном магазине.