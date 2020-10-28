Театральный режиссер Роман Виктюк находится в больнице с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя его театра.

"Роман Григорьевич сейчас в больнице. Что касается его диагноза, то у него он такой же, как у многих во всем мире сейчас", - сказали в театре. О состоянии здоровья режиссера там не сообщили.

Народному артисту России и Украины Роману Виктюку исполнилось 83 года. Ставить спектакли режиссер начал с 1970-х годов в разных театрах Москвы. Самый известный свой спектакль, "Служанки", он поставил в 1988 году на сцене театра "Сатирикон". В 1991 году спектаклем "М. Баттерфляй" открылся Театр Романа Виктюка.

Добавим, ранее в Москве лечился от коронавируса главный режиссер Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) Вячеслав Стародубцев. 12 октября он написал в соцсети, что закрыл больничный и возвращается в Новосибирск.

"Тот, кто пытается сделать вид, что COVID-19 это миф, и ношение масок и другие меры безопасности ерунда, тот идиот! Мы уже живем в новой реальности, и COVID-19 это уже часть нашей жизни, надо жить дальше. Эта болезнь диктует свои, новые принципы существования", - написал Стародубцев.

Режиссер выразил личную благодарность врачам и всему персоналу московской городской клинической больницы N 52 за чуткость и профессионализм. Именно в этом медицинском учреждении он проходил лечение, сообщали "Вести Новосибирск".

Еще один режиссер Александр Молочников узнал о том, что заразился коронавирусом сразу после поездки на фестиваль "Кинотавр", который проходил в городе-курорте Сочи с 11 по 18 сентября 2020 года.

На своей странице в Instagram он заявил, что спектакль "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной придется перенести. "Немножко заковидились. Нам грустнее, чем зрителям, которые должны были прийти, потому что спектакль готов, и у нас были отличные прогоны", - сказал Александр Молочников.

По словам режиссера, первый тест на коронавирус, который он сдал по приезду в Сочи, когда почувствовал себя плохо, у него оказался отрицательным. "Врач сказал, что у меня, наверно, переутомление, и поэтому я пошел на свое кино", - пояснил режиссер.

На "Кинотавре" он прошел по красной дорожке на церемонии открытия, присутствовал на показе своего фильма "Скажи ей", позировал на фотографиях с актерами, вступая с ними в близкий контакт. Присутствующие также не носили масок.

16 сентября режиссер получил результаты второго теста. Они оказались положительными. "Такая видимо сегодня реальность. Еще раз извиняюсь, всем удачи", - сообщил Молочников в Instagram.