В Севастополе открылся XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фильмы из 37 стран мира и 21 региона России участвуют в национальном конкурсе документального кино и четырех международных - конкурсе документальных фильмов, в телевизионном конкурсе, конкурсе киношкол и конкурсе социального кино - короткометражных фильмов, социальных видео и социальной рекламы.

Кроме Севастополя, кинопоказы также пройдут в Москве, Курске, Красноярске и Барнауле.

Во время фестиваля состоится питчинг международных кино- и телепроектов. Организаторы анонсировали также Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, сообщает "Интерфакс".

Организаторы фестиваля - Евразийская Академия телевидения и радио, Ассамблея народов Евразии, Правительство Севастополя. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Почетный президент фестиваля - Народный артист России Владимир Меньшов. Художественный руководитель - Заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко. Руководитель проекта - президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.

В Севастополе основная площадка фестиваля в этом году открыта в обновленном кинотеатре "Россия" - самом большом в городе. Он оснащен современным оборудованием, в том числе в нем установлен самый большой в Крыму экран с диагональю 28 метров. В обновленном кинотеатра три зала: большой и два камерных - для небольших сеансов, например авторского кино. Также оборудована комната для работы жюри во время фестивалей, отмечает ТАСС.

Однако просмотры конкурсных работ проходят не только в кинотеатрах. На сайте ежегодного кинофорума в разделе "Онлайн-кинотеатр" все желающие могут увидеть 75 лучших отечественных и зарубежных документальных фильмов фестиваля "Победили вместе", посвященных теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой объявят имена победителей, состоится 4 сентября.

Конкурс документальных фильмов

В этом конкурсе будет представлено два тематических блока: "Отражение" и "Память". В эту программу было отобрано 20 фильмов из 20 стран, среди которых Италия, Беларусь, Казахстан, Китай, Бельгия, Великобритания, Испания, Иран, Хорватия, Румыния, Норвегия, Греция, Россия и др. Председатель жюри - народный артист РФ, режиссер Владимир Хотиненко.

Телевизионный конкурс

Телевизионный конкурс включает 5 номинаций: фильмы, репортажи, циклы и сериалы, портретные очерки, телепрограммы (включая ток-шоу и развлекательные проекты). Жюри предстоит выбрать самые яркие работы из 58 участвующих в конкурсе. В творческом соревновании примут участие конкурсанты из 11 стран, среди которых Чехия, Израиль, Польша, Китай, Эстония, Франция, Латвия, Россия и др.

Конкурс киношкол

Конкурс киношкол включает 3 номинации: (учебная работа, дипломная работа, дебютная работа (после обучения в учебном заведении). В этом конкурсе примут участие 14 фильмов из 17 стран (с учетом копродукции), среди которых Армения, Польша, Португалия, Куба, Финляндия, Кыргизстан, Индия, Нидерланды, Словакия, Таджикистан.

Конкурс социальных фильмов

Конкурс социальных короткометражных фильмов, социальных видео и социальной рекламы в этом году в рамках фестиваля пройдёт впервые. Участие в нём примут 23 работы из 6 стран, среди которых Беларусь, Ирак, Италия, Китай, Россия.

Национальный конкурс документальных фильмов

Уже второй раз в рамках фестиваля проходит Национальный конкурс документальных фильмов. В этом конкурсе представлены лучшие фильмы, снятые в нашей стране (или с преобладающим российским участием). В этом году в конкурсе примут участие 18 фильмов из 8 российских регионов, среди которых Москва, Ставрополь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск.

В фокусе внимания режиссеров-участников конкурса - людские судьбы, интересные истории, память о прошлом, культурные традиции, искусство, спорт, народные промыслы. В своих работах авторы ведут диалог с молодым поколением, пытаются уловить пульс и дыхание современности, но не теряя связи с минувшим и бережно относясь к наследию предков. Документальная камера фиксирует малейшие детали и нюансы и создаёт достоверную картину жизни большой страны. Среди конкурсантов как дебютанты, так и известные имена.