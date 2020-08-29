В Севастополе открылся XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фильмы из 37 стран мира и 21 региона России участвуют в национальном конкурсе документального кино и четырех международных - конкурсе документальных фильмов, в телевизионном конкурсе, конкурсе киношкол и конкурсе социального кино - короткометражных фильмов, социальных видео и социальной рекламы.
Кроме Севастополя, кинопоказы также пройдут в Москве, Курске, Красноярске и Барнауле.
Во время фестиваля состоится питчинг международных кино- и телепроектов. Организаторы анонсировали также Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, сообщает "Интерфакс".
Организаторы фестиваля - Евразийская Академия телевидения и радио, Ассамблея народов Евразии, Правительство Севастополя. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Почетный президент фестиваля - Народный артист России Владимир Меньшов. Художественный руководитель - Заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко. Руководитель проекта - президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.
В Севастополе основная площадка фестиваля в этом году открыта в обновленном кинотеатре "Россия" - самом большом в городе. Он оснащен современным оборудованием, в том числе в нем установлен самый большой в Крыму экран с диагональю 28 метров. В обновленном кинотеатра три зала: большой и два камерных - для небольших сеансов, например авторского кино. Также оборудована комната для работы жюри во время фестивалей, отмечает ТАСС.
Однако просмотры конкурсных работ проходят не только в кинотеатрах. На сайте ежегодного кинофорума в разделе "Онлайн-кинотеатр" все желающие могут увидеть 75 лучших отечественных и зарубежных документальных фильмов фестиваля "Победили вместе", посвященных теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой объявят имена победителей, состоится 4 сентября.
Конкурс документальных фильмов
В этом конкурсе будет представлено два тематических блока: "Отражение" и "Память". В эту программу было отобрано 20 фильмов из 20 стран, среди которых Италия, Беларусь, Казахстан, Китай, Бельгия, Великобритания, Испания, Иран, Хорватия, Румыния, Норвегия, Греция, Россия и др. Председатель жюри - народный артист РФ, режиссер Владимир Хотиненко.
Телевизионный конкурс включает 5 номинаций: фильмы, репортажи, циклы и сериалы, портретные очерки, телепрограммы (включая ток-шоу и развлекательные проекты). Жюри предстоит выбрать самые яркие работы из 58 участвующих в конкурсе. В творческом соревновании примут участие конкурсанты из 11 стран, среди которых Чехия, Израиль, Польша, Китай, Эстония, Франция, Латвия, Россия и др.
Конкурс киношкол включает 3 номинации: (учебная работа, дипломная работа, дебютная работа (после обучения в учебном заведении). В этом конкурсе примут участие 14 фильмов из 17 стран (с учетом копродукции), среди которых Армения, Польша, Португалия, Куба, Финляндия, Кыргизстан, Индия, Нидерланды, Словакия, Таджикистан.
Конкурс социальных короткометражных фильмов, социальных видео и социальной рекламы в этом году в рамках фестиваля пройдёт впервые. Участие в нём примут 23 работы из 6 стран, среди которых Беларусь, Ирак, Италия, Китай, Россия.
Национальный конкурс документальных фильмов
Уже второй раз в рамках фестиваля проходит Национальный конкурс документальных фильмов. В этом конкурсе представлены лучшие фильмы, снятые в нашей стране (или с преобладающим российским участием). В этом году в конкурсе примут участие 18 фильмов из 8 российских регионов, среди которых Москва, Ставрополь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск.
В фокусе внимания режиссеров-участников конкурса - людские судьбы, интересные истории, память о прошлом, культурные традиции, искусство, спорт, народные промыслы. В своих работах авторы ведут диалог с молодым поколением, пытаются уловить пульс и дыхание современности, но не теряя связи с минувшим и бережно относясь к наследию предков. Документальная камера фиксирует малейшие детали и нюансы и создаёт достоверную картину жизни большой страны. Среди конкурсантов как дебютанты, так и известные имена.