В Париже умер модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет

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Французский модельер Пьер Карден умер 29 декабря на 99-м году жизни. Об этом, как передает "Интерфакс", написала во вторник газета Le Figaro со ссылкой на его семью. Кардену 98 лет. Карден умер утром во вторник в Американском госпитале в пригороде Парижа. Его состояние в 2018 году оценивалось в 800 миллионов долларов.

Карден родился 2 июля 1922 в Италии. Его родители в 1924 году перебрались во Францию. С 14 лет Карден начал работать подмастерьем у портного, в войну работал на Красный Крест, а полноценную карьеру начал как театральный художник после войны, в Париже - он в 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".

В Париже он работал на дом моды Paquin, а в 1947 году возглавил ателье Кристиана Диора. Свой дом моды Карден создал в 1950 году.

Первую коллекцию от-кутюр Карден представил в 1953 году. Год спустя его приняли в Синдикат высокой моды, но одновременно он начал продвигать изделия, более доступные по ценам и в 1959 он стал первым кутюрье, который представил коллекцию прет-а-порте в универмаге Printemps.

В 1970 году он создал дизайн костюма космонавта для NASA, после того как посетил агентство и примерил скафандр Нила Армстронга. В 60-х он запатентовал модель знаменитых "битловских" сценических пиджаков без воротника. Карден открывал магазины модной одежды и аксессуаров, а также мебельные бутики и был владельцем ресторана Maxim's в Париже.

Он считался одним из крупнейших владельцев недвижимости во Франции и ему принадлежал дворец Казановы в Венеции. Он продолжал создавать сценические костюмы, в том числе для Майи Плисецкой, и занимался продюсированием, в том числе выступлений Марлен Дитрих.

Он давал свое имя брендам одежды, парфюмерии и косметики, сигаретам, перьевым ручкам, и в результате оно стало одним из самых известных французских имен в мире. Его коллекции и ретроспективы показывали крупнейшие музеи мира.

Во Франции модельер основал собственный музей, который расположен в Сент-Уане под Парижем. Там собраны его самые оригинальные работы. Как был убежден Карден, "одного таланта и вкуса недостаточно, все решает стиль". Его Дом моды называют творческой лабораторией.

С 2009 года Карден был послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и лауреатом многочисленных наград разных стран, в том числе командором Ордена Почетного легиона и кавалером российского Ордена Дружбы.