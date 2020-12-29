Художница, ЛГБТ- и фем-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии за стилизованные рисунки вульвы, возглавила ежегодный рейтинг самых влиятельных фигур в российском искусстве

Радио 2 106,3FM Комсомольск-на-Амуре / Youtube.com

Художница, ЛГБТ- и фем-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии за стилизованные рисунки вульвы, возглавила ежегодный рейтинг самых влиятельных фигур в российском искусстве по версии художественной платформы "Артгид".

По итогам голосования жюри, в которое вошли почти 250 экспертов в области искусства, первое место в топ-50 занял директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов. Однако после выхода рейтинга он отдал свое место Юлии Цветковой.

Ранее так же поступил сооснователь и наставник Школы вовлеченного искусства в Санкт-Петербурге Дмитрий Виленский, занявший 43 место. В своем письме в редакцию "Артгида" он назвал позором отсутствие имени Цветковой в рейтинге.

"И если ее имени в списке нет, то говорить о каком-то "российском искусстве" для меня совершенно бессмысленно. Это умолчание есть точное отражение кризиса нашего современного искусства", - написал Виленский. Он отметил, что дело художницы сравнимо по духу с символической позицией движения Black Lives Matter, получившего первое место в глобальном списке арт-влияния по версии журнала ArtReview.

"Признание и поддержка сообществом художницы Юлии Цветковой в ситуации репрессий и ее непрекращающейся борьбы может стать важным шагом для обретения современным искусством подлинного влияния на общество и создать живые возможности его развития", - считает Виленский.

Юлии Цветковой грозит до шести лет лишения свободы за публикацию бодипозитивных рисунков женского тела, которые следствие считает порнографией (п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ). Также ей вменяется три эпизода по административной статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" за изображения и поддержку однополых пар.

"Благодаря своей деятельности Цветковой удалось привлечь внимание к темам, до сих пор считающимся табуированными в российском обществе, а также обнажить механизмы репрессивной государственной машины, которая приравнивает искусство к порнографии и считает возможным преследовать художников", - пишет "Артгид".

В ноябре ВВС включила Цветкову в рейтинг ста самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира. В апреле она удостоилась международной награды Index on Censorship в номинации "Искусство", став второй россиянкой - лауреаткой этой премии после журналистки Анны Политковской.

Цветкова также признана "Женщиной года" по версии журнала Glamour и "Человеком года" по версии Ассоциации театральных критиков - с формулировкой "за стойкость, верность себе и здравому смыслу".

В топ-10 рейтинга "Артгида" вошли директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, сооснователь Музея современного искусства "Гараж" Роман Абрамович, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, куратор Музея современного искусства "Гараж" Екатерина Иноземцева и его соосновательница Дарья Жукова, заведующая отделом кино и медиаискусства ГМИИ Ольга Шишко, меценаты и коллекционеры Владимир Смирнов и Константин Сорокин, а также арт-дилер Максим Боксер.