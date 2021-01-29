Картину итальянского живописца Сандро Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном" продали на торгах Sotheby's в Нью-Йорке более чем за 92 млн долларов. Как сообщается на сайте аукционного дома, аукцион состоялся в Нью-Йорке 28 января. Картина была продана за 92 млн 184 тыс. долларов. Личность покупателя не раскрывается.

По данным издания Wall Street Journal, полотно в ходе онлайн-аукциона приобрел русскоязычный коллекционер. За право приобрести портрет также боролся покупатель из Азии.

Аукционный дом предварительно оценил стоимость картины в 80 млн долларов. Как отмечает Sotheby's, картина стала одним из самых дорогих в мире портретов, когда-либо выставлявшихся на торги и одной из самых дорогих картин Боттичелли, когда-либо выставлявшихся на аукцион. Последний раз "Портрет молодого человека с медальоном" выставлялся на торги в 1982 году. Тогда он был продан за 1,3 млн долларов.