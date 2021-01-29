Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни в палате реанимации в результате последствий заражения коронавирусом. Cмерть наступила 28 января в 22:56 по московскому времени.

В начале января актера с женой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом. Ранее в четверг директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию. Ланового подключили к искусственной вентиляции легких.

"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", - написал в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.

О госпитализации Ланового стало известно 2 января. Ирина Купченко пояснила, что решение положить ее супруга в больницу было принято из-за его возраста (16 января ему исполнилось 87 лет). По словам актрисы, у Ланового на КТ обнаружили поражение 5% легких, ему поставили диагноз "пневмония". У самой Купченко также подтвердился коронавирус, но без симптомов, она все время оставалась в больнице с мужем.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. После окончания средней школы поступил в Театральное училище (ныне Театральный институт) имени Бориса Щукина. В 18 лет поступил в МГУ на факультет журналистики, но оставил учебу и вернулся в Театральное училище на курс Цецилии Мансуровой.

С 1957 года Василий Лановой работал в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где исполнил более 50 ролей. В кино он сыграл в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Иду на грозу" (1965), "Анна Каренина" (1967), "Пароль не нужен" (1967), "Пятьдесят на пятьдесят" (1972), "Огарева, 6" (1980), "Петровка, 38" (1980), "Приступить к ликвидации" (1983), "Черный квадрат" (1992) и многих других.

В киноэпопее "Война и мир" (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина. Благодаря участию в фильме "Офицеры" (1971) к нему пришла слава "самого главного офицера" страны. Лановой - народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России. Актер был председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующим кафедрой сценической речи, профессором Театрального училища имени Бориса Щукина.

В последние годы Лановой активно участвовал в различных мероприятиях, посвященных празднованию Дня победы, был председателем попечительского совета акции "Бессмертный полк" под эгидой государства, в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина. В 2019 году Лановому присвоили звание почетного гражданина Керчи. Народный артист СССР неоднократно посещал Крым.

⚡️Василий Лановой умер на 88-м году жизни???? pic.twitter.com/mDPww7FwWQ — Гudинка (@galiganna) January 28, 2021

Капитан Грэй, Корчагин, Принц Калаф, Цезарь Октавиан, офицер Варрава, Анатоль Курагин, Вронский...



Скончался Василий Семёнович Лановой, Человек Высокой Культуры, баснословной гордой красоты и яркого таланта

Смолк чарующий голос артиста

Сложил крылья орёл русской сцены



скорбь pic.twitter.com/F2gGTqcBYO — Княжна (@charisarga) January 28, 2021