На онлайн-платформе Amediateka состоялась долгожданная премьера спецэпизода "Друзья: Воссоединение", в котором встретились актёры, авторы и гости одного из самых популярных в мире сериалов "Друзья". За все годы ситком посмотрели 100 миллиардов раз на разных онлайн-платформах. И пусть эфирные рекорды сериала уже побиты другими проектами HBO, но секрет успеха легендарных "Друзей" не раскрыт до сих пор. Именно этот проект задал тон новому формату молодёжного ситкома с очаровательными героями, короткими историями и протяжённой любовной линией. Сложно представить себе какой-то телепроект, возрождение которого будут так ждать во всём мире и смотреть буквально со слезами на глазах. Новое шоу - это не продолжение канонического сериала, а отдельный проект, в котором актёры встретились в "гостиной Моники", вспомнили забавные ситуации на съёмочной площадке, поговорили на знаменитом диване у фонтана с ведущим Джеймсом Корденом, а в перебивках приглашённые гости - известные музыканты и голливудские звёзды - рассказали о своём участии в культовом сериале.

Сначала продюсеры Марта Кауффман и Дэвид Крэйн думали снять серию о том, как живут повзрослевшие герои, но потом решили поменять формат, и это решение оказалось верным. При встрече вся шестёрка друзей выглядела действительно счастливой, а шоу получилось необыкновенно трогательным. В конце спецэпизода актёры решили, что новый сезон "Друзей" снимать не стоит, а вот встречаться надо чаще.

Онлайн-платформа Premier представила второй сезон драматической комедии "Мир! Дружба! Жвачка!" о переломных для отечества 90-х годах и непростом выборе вчерашних школьников, которым приходится приспосабливаться к новым реалиям взрослой жизни. Середина девяностых - время расцвета финансовых пирамид и криминальных группировок на фоне разгорающегося экономического кризиса. Второй сезон мини-сериала показывает повзрослевших героев, они остро реагируют на новые реалии, ищут способы выжить и самостоятельно преодолеть трудности. Режиссёр Антон Фёдоров говорил, что "искренне старался сделать фильм о любви", но получилась ещё и история о мести и смене приоритетов. "Мы опустим вас на самое дно, чтобы выплыть", - говорится в релизе, а авторы фильма шутили, что сериал мог бы стать приквелом "Бригады".

Онлайн кинотеатр Amediateka представил четвёртый сезон драматического сериала "Пациенты", рассказывающего о сеансах психотерапии. Новый сезон - это перезапуск когда-то популярного одноимённого телешоу, которое транслировалось HBO с 2008 по 2010 годы. В 2020 году сериал решили продолжить, не меняя основную сюжетную линию и сохранив наследственную связь между старым шоу и новой версией. Заменили только непосредственно врача: на место доктора Пола Уэстона пришла одна из самых востребованных актрис американского телевидения, обладательница трёх статуэток Эмми - Узо Адуба. Сюжет сериала развивается в формате интервью пациентов с психотерапевтом: наблюдательная и чуткая доктор Тейлор Брук каждый день решает проблемы идентичности, поиска места в жизни и познания самого себя. Сама она недавно пережила большую утрату, и её бывший бойфренд неожиданно появляется, чтобы вновь отравить ей жизнь. Зрители и критики встретили новый сезон благосклонно, отмечая, что смена главного героя совсем не испортила проект, а лишь добавила шоу драматизма.

В онлайн-кинотеатре Okko появилось продолжение популярной медицинской драмы "Резидент", три предыдущих сезона которой получили высокую оценку критиков и зрителей. В окружной больнице работает молодой интерн Девон Правеш (Маниш Дайал), попавший в команду опытнейшего ординатора Конрада Хокинса (Мэтт Зукри). Ординатор часто действует против правил администрации больницы и не соблюдает инструкций, а интерн идеализирует свою работу, но скоро понимает, что в ней есть тысячи самых разных нюансов. Молодому врачу приходится постоянно делать выбор между борьбой с системой и равнодушием к несправедливости.

Сериал выдержан в духе хорошего медицинского шоу с множеством сильных драматических эпизодов. В сценарии переработаны случаи из реальной медицинской практики, добавившие проекту достоверности. Правда, критики снизили оценки четвёртому эпизоду за не очень реалистичный сюжет, но в целом отметили, что шоу "внимательно изучает острые этические проблемы, связанные с поставщиками медицинских услуг". Как бы то ни было, сериал уже продлили на пятый сезон.

Онлайн-кинотеатр Okko представил российский комедийный сериал "Стриптизеры" о скромном бухгалтере, который неожиданно для себя становится настоящей звездой сцены. Толик (отметившийся в "Физруке" и "Молодежке" Дмитрий Власкин) - тщедушный скромный мужчина. Ещё утром у него были жена и работа, но жена изменила, а его самого уволили с должности бухгалтера. Случайно он попадает в ночной клуб "Серый волк" и устраивается работать стриптизёром. Многим покажется, что танец тощего очкарика - не самое привлекательное зрелище для требовательных женщин клуба, привычных к горячим мускулистым мачо. Но обаяние, искренность и скромность Толика покоряют новую аудиторию, чего не могут простить новичку профессионалы. По замыслу режиссёра Гайка Асатряна, сериал - добрая и смешная история о целеустремлённости и возможности добиться любых результатов. Покорит ли новый тип стриптизёра зрителей, пока неизвестно, на момент публикации обзора критическая масса отзывов ещё не набралась.

Подписчикам платформы Netflix с прошлой недели доступна приключенческая комедия "Чудо в океане". В центре сюжета - история сирот, которые пытаются помочь разрушенному стихией детскому дому. Сценарий картины основан на реальных событиях: в 2014 году ураган Одиль налетел на побережье Мексики и практически уничтожил приют для мальчиков. Чтобы отремонтировать здание, воспитанники решили принять участие в рыболовном турнире, хотя до этого никогда не рыбачили. Итоги этого турнира подтвердили, что чудеса в жизни случаются. Получилась добрая семейная комедия о том, что в жизни всегда есть место для чуда и настоящей любви. Картину украсили ветераны американского приключенческого кино Деннис Куэйд и Брюс Макгилл.

В онлайн-кинотеатрах Okko и ivi вышла бразильская фантастическая драма о большом карантине "Розовое облако". Планету окутывает смертоносное облако неизвестного происхождения, Джованна и Яго только вчера познакомились, но вынуждены терпеть друг друга в условиях карантина, и это заточение длится годы. Создатели фильма даже предварили показ объяснением о том, что картина не является попыткой осмыслить нашу новую действительность, поскольку её съёмки (не говоря уже о задумке и сценарии) завершились до начала всемирных карантинных ограничений из-за COVID-19. Но никуда не деться от узнавания некоторых деталей карантинного быта и психозов замкнутого пространства с непониманием перспектив освобождения. Теперь уже не узнать, получил ли бы фильм такие же отзывы, если бы не было реальных локдаунов, но и зрительский рейтинг, и критические оценки оказались у него весьма высокими.

В свою очередь, платформа Amediateka представила сериал, который развивает тему текущей коронавирусной пандемии, при этом доводит её до состояния комедийного хоррора. Сериал "Кусь" (в оригинале The Bite) рассказывает о двух соседках Рейчел и Лили, которые пытаются выжить во время карантина в Нью-Йорке. Семейно-творческий тандем писателей и сценаристов Роберта и Мишель Кинг докрутил шутку про то, что люди на карантине превращаются в зомби до непосредственного сюжетного хода. В главных ролях снялись Тейлор Шиллинг ("Оранжевый - хит сезона") и Одра МакДональд ("Частная практика", "Анатомия страсти"). Рейтинг IMDb у проекта неплох, понравится ли российскому зрителю история о том, что всё могло бы быть ещё хуже, покажут ближайшие недели.

Новые поступления фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатры на сайте "Видеопункт".