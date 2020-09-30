Комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" возглавила рейтинг любимых россиянами фильмов киностудии "Мосфильм". За нее отдали голоса 69% опрошенных.

В тройку лидеров также вошли фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", который набрал 64% голосов, и "Бриллиантовая рука" (61%), сообщает РИА "Новости".

Также в топ-10 попали "Ирония судьбы, или С легким паром", "Двенадцать стульев", "Джентльмены удачи", "Москва слезам не верит", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Любовь и голуби" и "Девчата".

А одним из любимых в народе кинокомедиографов по праву считается Леонид Гайдай - сразу пять его работ попали в список "самых любимых".