Певицу Чичерину вызвали повесткой в угрозыск подмосковного Клина

RT на русском / youtube.com

Певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска подмосковного города Клина, сообщает ТАСС со ссылкой на повестку. 30 декабря певице необходимо было явиться в отдел с повесткой и паспортом, причина вызова не уточняется. В пресс-службе Чичериной ТАСС сообщили, что в настоящее время она находится за пределами РФ, и не смогла прибыть в уголовный розыск Клина.

"Вся информация, приведенная в этом документе, является корректной. Большего сказать пока не можем, развернутый комментарий дадим после 3 января", - сказали в пресс-службе. В подмосковном ГУ МВД не смогли прокомментировать вызов Чичериной в полицию.

"Менты в клинском районе похоже с преступностью полностью справились, теперь работают на укропских стукачей, вызывают на допросы и пугают статьями, уже не в первый раз, вместо того чтобы разобраться с клеветниками на месте", - говорится в Telegram-канале Чичериной (Орфография и пунктуация оригинала сохранены - прим. NEWSru.com). В сообщении отмечается, что полицейские "либо сознательно работают на пятую колонну, либо это идиотизм и им пора на пенсию по состоянию психического здоровья".

Директор певицы Ларион Колесов сообщил РЕН ТВ, что вызов связан с заявлением неких украинских деятелей. "Это клевета, насколько я сейчас знаю. Это клевета, украинские деятели искусств пишут заявление. Больше ничего не могу назвать", - сказал директор, пояснив, что артистка вернется в Москву из Нагорного Карабаха после Нового года.

Ранее Чичерина неоднократно ездила в Донбасс, где выступала перед солдатами. За это в феврале 2020 она была награждена орденом Дружбы ДНР. В 2017 году певицу наградили почетной грамотой "За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры Донецкой Народной Республики".