Робер Оссейн

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Французский актер и режиссер, кавалер ордена Почетного легиона Робер Оссейн умер на 94 году жизни, сообщает РБК со ссылкой на газету Le Point.

Как рассказала изданию его супруга Кандис Пату, у Оссейна был диагностирован коронавирус, которым он заразился во время предыдущей госпитализации. Актер скончался из-за проблем, связанных с дыханием, на следующий день после того, как ему исполнилось 93 года.

Робер Оссейн сыграл в более чем 100 кинофильмах, среди которых "Профессионал", "Антарктическая повесть" и "Отверженные". Как режиссер он известен спектаклями на больших площадках, вроде дворцов спорта и конгрессных центров, например "Броненосец Потемкин", "Собор Парижской Богоматери", "Человек, который сказал "нет" и "Его звали Иисус".

Российскому зрителю он в первую очередь известен по роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизации романов об Анжелике. Однако эта роль - одна из свыше ста, сыгранных Оссейном на большом экране и на телевидении, но главной его жизненной страстью был театр.

Робер Оссейн родился 30 декабря 1927 года в Париже в семье эмигрантов из России, отца - композитора и скрипача Андре Оссейна (настоящее имя - Аминулла Гусейнов) и матери ­- актрисы Анны Миневской.