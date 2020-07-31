Супруге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ СК по Санкт-Петербургу. Теперь ее допрашивают в статусе подозреваемой.

"По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части тела с целью последующего уничтожения", - сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, в среду вечером в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.

Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко).

Супруга Юшко-Картрайта утверждает, что тот умер от передозировки наркотиков, после чего женщина расчленила его, поскольку не хотела, чтобы все узнали о такой бесславной смерти, и решила, что "он просто исчезнет".У супругов остался ребенок, его передали родственникам погибшего.