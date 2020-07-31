Торжественное открытие первого столичного магазина "Листва", который войдет в структуру издательства "Черная сотня", запланировано на 8 августа на улице Жуковского в районе Чистых прудов. Об этом издательство сообщает на своем сайте.

"Черная сотня" выпускает книги с националистической идеологией, а также посвященные вооруженному конфликту в Донбассе и так называемой "Русской весне": "Кодекс русского офицера", "Почему РФ - не Россия", "Мозговой", "85 дней Славянска", "Записки террориста" ополченца Виталия Африки, двухтомник "Царствование Николая II". Кроме того, в книжной лавке будет лекторий на 50 мест, где обещаны встречи "с авторами, деятелями культуры и политиками". Аналогичные лекции уже проводятся в лавке издательства в Петербурге.

Посетителей организаторы также обещают угощать "черносотенным сидром", а в перспективе - винами в баре с фирменными закусками.

Литература, издаваемая "Черной сотней", не внесена в списки экстремистской, символика также не запрещена, хотя в качестве логотипа использовано изображение орла, напоминающее герб Третьего рейха, отмечают "Открытые медиа".

Член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе изучил содержание сайта издательства и список выпущенных книг. По его словам, в идеях организации четко прослеживаются отсылки к идеологии черносотенцев, адаптированной под современные реалии. "Ребята вполне мракобесные, их степень радикальности определяется степенью дозволенности, определяемой властями, - говорит историк и журналист Николай Сванидзе. - Судя по их сайту, они полноценные наследники той "Черной сотни", которая участвовала в еврейских погромах сто лет назад, убивала женщин и детей".

Основали издательство несколько лет назад Дмитрий Бастраков и Никита Лукинский, студенты из Нижнего Новгорода. На личной странице Бастракова - его фотографии с оружием в компании с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, например, с полковником ФСБ в отставке и бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым.

По данным базы "Контур-Фокус", Бастраков был директором нижегородской компании "Мининская сотня", чистая прибыль которой за 2018 год составила всего 31 тысячу рублей. Очевидно, этой суммы не хватило бы для открытия нескольких книжных магазинов-лекториев: ежемесячная аренда похожего помещения в том же здании, где расположится книжная лавка в Москве, составляет не менее 200 тысяч рублей.

Дмитрий Бастраков сказал "Открытым медиа", что символика, которую использует магазин, не имеет отношения к нацистской и стилизована под компьютерную игру Warhammer. Название издательства он называет "сознательным эпатажем". "Мы названы в честь черной сотни Минина и Пожарского. Для нас "Черная сотня" - многовековой символ русского гражданского движения среднего класса. Отсылки к погромщикам начала XX века - сознательный эпатаж, но и важно помнить, что черносотенцы - далеко не только погромщики. Только в советской парадигме "Черная сотня" звучит однозначно негативно", - утверждает Бастраков.

Не видит ничего тревожного в открытии лавки "Черной сотни" и член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, главный редактор объединенной редакции, в которую входят "Вести FM", "Маяк" и радио "Культура", Андрей Медведев (избирался в Мосгордуму при поддержке городских властей). "С каких пор быть русским православным консерватором в нашей стране стало незаконно? - удивляется Медведев. - Издательство печатает много исторической литературы, которая издавалась и раньше, да и события в Донбассе - тоже реальность, которую надо признавать и освещать. Если идти по пути запретов, к хорошему это не приведет".

Однако вырисовываются грустные исторические параллели, считает Николай Сванидзе. "И сегодня, как и сто лет назад, организации такого рода пользуются неофициальным одобрением действующей власти", - резюмировал он.

"Черная сотня" - общее название для праворадикальных организаций Российской империи начала XX века. С неофициального одобрения властей черносотенцы участвовали в погромах, направленных против социальных групп с революционными взглядами (студентов, рабочих), а также против еврейского населения. Черносотенцы выступали под предлогом защиты православия и самодержавия, называли себя "истинно русскими". Они создавали видимость всенародной поддержки монархии, направляя царю верноподданические телеграммы. После Февральской революции 1917 года и краха самодержавия черносотенное движение быстро сошло на нет.